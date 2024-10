São Gonçalo: dois homens tentavam furtar cabos de um poste na Estrada Boqueirão Pequeno, no bairro Galo Branco - Divulgação

São Gonçalo: dois homens tentavam furtar cabos de um poste na Estrada Boqueirão Pequeno, no bairro Galo BrancoDivulgação

Publicado 16/10/2024 18:48

São Gonçalo - Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo prenderam mais dois homens que tentavam furtar cabos de um poste na Estrada Boqueirão Pequeno, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, nesta terça-feira (15). Com os suspeitos, foram apreendidas as ferramentas utilizadas para cortar os cabos.

Os guardas estavam realizando o patrulhamento noturno quando foram acionados pelas equipes da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) para ir até o endereço mencionado, onde um homem estava em cima de um poste cortando fios enquanto um segundo vigiava o entorno.

Ao perceber a aproximação dos policiais, um dos suspeitos pulou do poste e tentou fugir dos agentes, sendo detido em seguida. Os dois suspeitos foram levados para a 72ª DP (Mutuá), sendo encaminhados para a Central de Flagrantes, a 73ª DP (Neves) em seguida, onde permanecem presos. Os dois já possuíam passagens por furto. Com os suspeitos, foi apreendido um celular, um alicate, uma chave de fenda, os fios e dois cachimbos de crack.