Jovem Alerta: preparatório para pessoas de 14 a 22 anos que estão sendo inseridas no mercado de trabalhoRenan Otto

Publicado 16/10/2024 18:43

São Gonçalo - Foi iniciada, nesta quarta-feira (16), mais uma turma do “Jovem Alerta”, um preparatório para pessoas de 14 a 22 anos que estão sendo inseridas no mercado de trabalho, realizado através de uma parceria entre as secretarias de Assistência Social e Educação da Prefeitura de São Gonçalo com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

O projeto, que contou com mais de 100 inscritos, tem o objetivo de contribuir para o aprimoramento pessoal e profissional de jovens e adolescentes que desejam entrar no mercado de trabalho, a partir de ações progressivas. A capacitação será às quartas-feiras, até o mês de dezembro, na Escola Municipal Presidente Castello Branco, no bairro Boaçu.

“A ideia é preparar e motivar os jovens do nosso município para o mercado de trabalho, especialmente os que estão em vulnerabilidade social. Serão encontros repletos de conhecimento e temos certeza de que os participantes sairão com novas expectativas e qualificados”, disse o secretário de Assistência Social, Felippe Mattos.

Durante a capacitação, ministrada por profissionais do CIEE, os participantes vão receber oficinas sobre como preparar um currículo, processo seletivo e linguagem no mundo do trabalho; palestras sobre juventude e trabalho, empreendedorismo e economia social, saúde na juventude, entre outros assuntos. O cronograma do projeto também prevê um encontro com as famílias dos jovens com a ideia de promover a interação entre todos.

No final do curso, os participantes vão ganhar um certificado de conclusão e terão a possibilidade de serem encaminhados para o banco de vagas do Programa Jovem Aprendiz e Estágio pelo CIEE.