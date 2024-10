São Gonçalo: nova área de lazer em obras - Fábio Guimarães

Publicado 17/10/2024 09:19

São Gonçalo - As obras do Parque RJ São Gonçalo seguem acontecendo a todo vapor na área do antigo Piscinão, no bairro Boa Vista. No local, já foram concluídos os trabalhos de instalação de esgoto, de irrigação e água potável. Além disso, as quadras já estão tomando forma. Enquanto algumas já estão com seus espaços delimitados, outras estão recebendo drenagem para que depois sejam pavimentadas. O local se transformará em um espaço de lazer e recreação com mais de 35 mil metros quadrados.

As obras tiveram início em julho deste ano após uma cerimônia que contou com a presença do governador do Rio, Claudio Castro, do prefeito Capitão Nelson, do secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e de várias autoridades e moradores da região. Desde então, os trabalhos no espaço vem ocorrendo rotineiramente.

O prefeito Capitão Nelson vem acompanhando o andamento das obras. "Estamos transformando mais uma área do município. Aqui, teremos uma nova área de lazer com quadras poliesportivas, ciclovia e muito m ais. Além de ser um espaço para toda a família, também vai incentivar a prática dos esportes. É um orgulho poder trazer esse tipo de investimento para São Gonçalo e agradeço ao governador Cláudio Castro pela ajuda", afirmou.

No momento, três quadras foram demarcadas com estacas no espaço: uma de futsal, uma de vôlei de praia e uma de grama sintética. Elas já passaram por drenagem e logo receberão suas respectivas bases. Uma outra quadra está recebendo drenagem, outros espaços estão passando pela terraplanagem. No local, também será construído um novo estacionamento.

O secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, também destacou a importância dessa obra para o município. "Seguimos trabalhando sob a liderança do governador Cláudio Castro, para transformar o município de São Gonçalo com as obras do MUVI, da Ciclorrota e de drenagem e pavimentação em diversos bairros. Nosso objetivo é dar mais qualidade de vida para a população gonçalense e o Parque RJ é mais um exemplo disso. Essa área será um novo espaço de lazer para todos os gostos na região do Leste Fluminense", afirmou.

O projeto – tão esperado pelos gonçalenses – foi elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo e a obra será executada pela Secretaria de Estado das Cidades, com um investimento de mais de R$ 44 milhões.

Com uma área de mais de 35 mil m², o local será transformado em uma grande área de lazer com skate park, ciclovia, cascatas, quadra poliesportiva, quadra de areia, campo de futebol, área de convivência para piquenique, pista de atletismo, área de eventos para shows e atividades culturais para até 15 mil pessoas, parque infantil, academia de jovens e idosos, espaço de memórias (para interação no local), prédio administrativo e banheiro.