Outubro Rosa: ações para as mulheres realizadas pela Prefeitura da cidade - Reprodução

Outubro Rosa: ações para as mulheres realizadas pela Prefeitura da cidadeReprodução

Publicado 16/10/2024 18:52

São Gonçalo - A Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar uma série de ações de conscientização sobre os cuidados de prevenção ao câncer de mama e colo do útero ao longo deste mês.

As atividades, referentes à campanha do Outubro Rosa, vão abordar informações sobre prevenção ao câncer de mama, reforçando aspectos emocionais e o lugar social da mulher afetada pelo diagnóstico.

“A Subsecretaria abordará os mitos que trazem ainda mais complexidade ao tema, as questões da saúde mental, o protagonismo da mulher frente ao adoecer e os impasses para o autocuidado”, destacou a subsecretária Ana Cristina da Silva.

Nesta quinta-feira (17), às 9h30, a subsecretaria vai promover uma palestra para alunos do Colégio Clélia Nanci sobre a importância do autocuidado e as afetações da saúde mental no processo do adoecer. Também será realizada oficina de crochê com os alunos da instituição, com a ideia de promover uma tarefa lúdica que possa contribuir para a autoestima, podendo se tornar também um ofício para aqueles que buscam gerar renda.

Também na quinta (17), às 10h, haverá uma palestra sobre a importância do autocuidado para alunas do C.E. Vital Brasil, no bairro Tribobó. Na próxima semana, no dia 22, será realizada uma palestra com o tema "Saúde feminina e protagonismo" no Colégio NATA, no Colubandê, às 10h30.

No dia 24 serão duas palestras sobre a importância do autocuidado: às 10h, no Pátio Alcântara com alunas do projeto de ginástica “Mulheres que Fazem e Acontecem”, e às 15h, com as participantes da 12ª turma da capacitação do Projeto Lidera Mulher, no Partage Shopping. E, para encerrar a programação da subsecretaria no Outubro Rosa, no dia 31 haverá uma grande mobilização promovendo o autocuidado da mulher, no Alcântara, a partir das 8h, com concentração próximo ao 7º Batalhão de Polícia Militar.