São Gonçalo: festa para comemorar o Dia das Crianças contou com brincadeiras, oficina de cupcake, brinquedos, animação e guloseimasLuiz Carvalho

Publicado 18/10/2024 10:57

São Gonçalo - As crianças usuárias do Centro Especializado em Reabilitação (CER III), em Neves, tiveram um dia muito especial nesta quinta-feira (17). A unidade realizou uma festa para comemorar o Dia das Crianças, que contou com brincadeiras, oficina de cupcake, brinquedos, animação e guloseimas. A comemoração aconteceu em dois períodos: manhã e tarde. O prefeito Capitão Nelson e a secretária municipal de Saúde, Dra. Bianca Serour, participaram no período matinal.

“Todos os anos, nós realizamos essa festa para as crianças da unidade. Além da socialização e integração, a intenção é levar um pouco de diversão e muita alegria para elas. Hoje tem pinturinha, pula-pula e brincadeiras que elas adoram”, disse a diretora da unidade, Micheli Samary.

Susana Braga, de 50 anos, mãe de Samuel Braga, 8, que faz fisioterapia, fonoaudiologia e psicopedagogia há quatro anos na unidade – elogiou a iniciativa e o momento de diversão entre as crianças.

“Samuel é autista e tem síndrome de down. Já evoluiu bastante. Era uma criança quando chegou e é outra hoje. E esses encontros entre eles, a interatividade, as brincadeiras são importantes para distrair tanto eles quanto nós, as mães, que vivemos nessa vida corrida. É um ‘refresco’ entre as terapias”, opinou.

Para a Dra. Bianca Serour, a atividade é mais uma forma de terapia e que é de extrema relevância para as crianças. “Toda forma de diversão e entretenimento deve fazer parte da vida das crianças. E com as atípicas não é diferente. Quanto mais elas se envolverem umas com as outras e participarem de atividades coletivas, mais vão se desenvolver saudavelmente. Todos estão de parabéns em proporcionar este momento para os usuários”, contou Bianca.