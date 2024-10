São Gonçalo: além da drenagem, as ruas também serão pavimentadas, terão meios-fios, passeios e sinalização viária horizontal e vertical. - Julio Diniz

São Gonçalo: além da drenagem, as ruas também serão pavimentadas, terão meios-fios, passeios e sinalização viária horizontal e vertical.Julio Diniz

Publicado 18/10/2024 10:44

São Gonçalo - As obras de macrodrenagem nos bairros Mutuá, Mutuaguaçu e Porto do Rosa seguem avançando. Nesta quinta-feira (17), o processo de terraplanagem segue sendo feito na Rua Guimarães Passos, no Porto do Rosa, que também já recebeu meio-fio, e na rua ao lado do canal onde a água irá escoar durante as chuvas. As ruas, em seguida, serão pavimentadas.

Para além disso, manilhas seguem sendo instaladas em outros logradouros, como Rua Professor Altivo. O trabalho, que tem duração de 12 meses, vai transformar 14 ruas e vem sendo feito pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo.

As intervenções, que receberam um investimento de R$ 38 milhões, irão beneficiar a Avenida Paula Lemos (parte) e ruas General Canrobert, Professor Altivo (parte), Padre Nicolau Luís, Libório Viana, Álvaro Costa, David Alves, Ismael Passos, Custódio Duarte, Capitão Crisanto Bastos, Ricardo Jorge, Guimarães Passos, Diogo Pereira e uma via sem nome.

Lauro Souza Rangel, de 73 anos, mora no bairro há 50 anos e já perdeu diversos eletrodomésticos com os alagamentos que ocorriam na região. "Eu perdi muitas coisas, inclusive, a água já chegou a mais de um metro de altura em enchentes aqui. Sempre prometeram muitas mudanças e nunca fizeram, só agora. Quando chovia, aqui era lama pura e agora será asfaltado. Espero que resolva, a obra está boa, pelo que vejo", afirmou o aposentado, que mora na Rua Guimarães Passos.

A intervenção, que irá englobar mais de 3,8 quilômetros de extensão, integra o eixo Cidade Bem Cuidada e Organizada do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). A região sempre sofreu com problemas crônicos de alagamentos e agora foi refeito o sistema de escoamento da água até a Baía de Guanabara. Além da drenagem, as ruas também serão pavimentadas, terão meios-fios, passeios e sinalização viária horizontal e vertical. As obras irão garantir melhorias na qualidade de vida, acessibilidade, condições de higiene e segurança para a toda a região.