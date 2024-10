Prêmio em São Gonçalo: as 76 iniciativas habilitadas fazem jus ao Selo do Programa Bicicleta Brasil e agora terão seus conteúdos avaliados pela Comissão Especial - Julio Diniz

Prêmio em São Gonçalo: as 76 iniciativas habilitadas fazem jus ao Selo do Programa Bicicleta Brasil e agora terão seus conteúdos avaliados pela Comissão EspecialJulio Diniz

Publicado 18/10/2024 10:53

São Gonçalo - As iniciativas da Prefeitura de São Gonçalo voltam a ter reconhecimento nacional. Desta vez, o município recebeu habilitação para disputar o Prêmio Bicicleta Brasil, parte integrante do Programa Bicicleta Brasil, sob gestão da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades. O Plano Municipal de Mobilidade de São Gonçalo foi selecionado na categoria Projetos, Planos, Programas e Urbanização”.

O Programa Bicicleta Brasil foi criado em 2018 para incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, a ser implementado em todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, visando a contribuir para a melhoria das condições de mobilidade urbana em território nacional. A partir daí, foi criado o Prêmio Bicicleta Brasil, para valorização, fomento e premiação de boas práticas que incentivem o uso da bicicleta. São premiadas iniciativas técnicas, científicas ou artísticas que incentivem o uso da bicicleta, visando a melhoria das condições de mobilidade nas cidades.

As inscrições ocorreram no último mês de agosto, quando a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (SEMGIPE), cadastrou o Plano Municipal de Mobilidade de São Gonçalo, instituído em abril deste ano pela Lei nº 1529/2024, que institui o Plano de Mobilidade Humana Sustentável do Município - PLANMOB.

A secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Rafaela de Santana Ribeiro, destacou a presença do município em mais um prêmio que destaca projetos executados pela equipe técnica da Prefeitura.

"O prefeito Capitão Nelson apostou, no início de sua gestão, na criação de uma secretaria que elaborasse projetos em condições de obter recursos nas esferas estadual e federal para colocá-los em prática. Nos últimos quatro anos, a cidade já se destacou em várias iniciativas e obteve o reconhecimento nacional e internacional de suas ações. Isso é extremamente importante para uma cidade com orçamento pequeno. Há várias obras em andamento, fruto de projetos criados na Semgipe, e isso é um estímulo para continuarmos trabalhando com seriedade e melhorarmos cada vez mais a cidade, em especial na área de mobilidade", afirmou.

Outros importantes projetos de mobilidade urbana sustentável para a cidade de São Gonçalo, como o MUVI e a Ciclorrota da Avenida Jornalista Roberto Marinho, também foram habilitados, por iniciativas cadastradas pela Secretaria de Estado das Cidades, órgão executor das obras no município. As 76 iniciativas habilitadas fazem jus ao Selo do Programa Bicicleta Brasil e agora terão seus conteúdos avaliados pela Comissão Especial, sob o critério de melhor técnica e segundo os itens e pontuações previstas no Edital. Na categoria reservada a empresas, academia e governos, o primeiro lugar receberá menção honrosa.