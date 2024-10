São Gonçalo: prefeitura revitaliza praças da cidade - Fábio Guimarães

Publicado 19/10/2024 12:24

São Gonçalo - As áreas de lazer de São Gonçalo continuam passando por transformações visando oferecer uma melhor qualidade de vida para a população. Após a entrega de 15 áreas de lazer revitalizadas pelo projeto Praça Renovada, a Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo iniciou, nesta última semana, obras na Praça Prefeito Gilberto Afonso Pires, no bairro Jardim Alcântara.

No local, serão instalados novos brinquedos para o parquinho infantil, que será realocado dentro da praça, e equipamentos para uma academia para idosos, além de canteiros, mesas e bancos e a revitalização da quadra poliesportiva.

O prefeito Capitão Nelson falou sobre a reforma do novo espaço de lazer. "Iniciamos os trabalhos do Praça Renovada aqui no Jardim Alcântara, onde iremos revitalizar tudo e colocar novos brinquedos e equipamentos nessa área de lazer. Já entregamos outras 15 áreas totalmente revitalizadas desde o início desse projeto e vamos continuar. O trabalho não para, vamos seguir transformando São Gonçalo", disse.

O comerciante José Carlos Silva, de 65 anos, mora no Jardim Alcântara há 22 anos. Segundo ele, a revitalização da praça no bairro é um pedido antigo da população. "A praça e o piso estavam quebrados, a quadra estava totalmente abandonada. Eu lembro que, na primeira campanha do Capitão Nelson, em 2020, ele passou aqui no bairro e eu pedi que ele fizesse esse favor para nós, moradores. Aí, agora, ele começou a revitalizar e vamos aguardar para ver como vai ficar, mas a expectativa é boa", disse.

Uma outra área revitalizada

Um segundo espaço que está sendo revitalizado é na Rua Castro Barbosa, no bairro Almerinda, ao lado da Umei Padre Antônio Revers. No local, existia um campo de futebol, que foi revitalizado, além de ser construída uma área de convivência e um parquinho infantil. Além disso, serão instalados postes de iluminação no local.

Praça Renovada

O projeto, que tem como objetivo entregar à população áreas de lazer completamente revitalizadas, já foi concluído em 15 espaços, sendo eles: Praça Jardim Catarina II (ou Praça da Rua I), no Jardim Catarina; Praça Jornalista Valfrido Rocha, no Jardim Catarina; Praça do Barenco, no Boaçu; Praça do Coroado; Praça da Lagoa Seca, no Laranjal; Praça do Vila Três; Praça do Gradim; Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga; Praça do Rocha; Praça Lucacio Teófilo de Campos, no Jóquei; Praça do Largo de Itaúna; Praça Vereador Josias dos Santos Muniz, na Lagoinha; Praça Governador Leonel Brizola, no Colubandê; Praça Expedicionário Antônio Vieira, mais conhecida como Praça do Mineirinho, localizada no bairro de Santa Catarina; e a Arena Zaga Silva, localizada no Porto Velho.