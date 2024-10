São Gonçalo: cidade faz maratona de atividades infantis gratuitas - Reprodução

Publicado 19/10/2024 12:42

São Gonçalo - As crianças que não conseguiram ir a um dos eventos da Prefeitura em comemoração ao Dia das Crianças, no último final de semana, têm uma nova oportunidade. Haverá diversão gratuita garantida para moradores da Trindade e do Salgueiro, nestes dias 19 e 20 de outubro, sábado e domingo.

No sábado, a Caravana de Arte e Lazer da Faelsg e um cinema itinerante vão fazer a alegria da criançada dos Três Campos, na Trindade. Das 9h às 13h, personagens vivos, pintura facial, brinquedos (como pula-pula, guerra de cotonete e outros), além de barracas de guloseimas, como algodão doce, pipoca, cachorro-quente abrem o dia de diversão.

Às 10h, o show de mágica ‘Cinema Ou Mágica’ promete encantar os pequenos. A partir das 13h, a magia da contação de histórias e do cinema fecha com chave de ouro o dia para as crianças, com o Cinera - cinema itinerante.

No domingo, dia 20, é a vez do Salgueiro receber o dia de diversões, na Estrada Sapucaia, com a Caravana de Arte e Lazer da Faelsg, das 9h às 13h. Às 10h, acontece o show de mágica “Ciência ou mágica’ e, a partir das 13h, contação de histórias e o Cinera – Cinema Itinerante.



19/10



Local: Campo Brasileirinho 3 campos- Trindade

Caravana de Arte e Lazer da Faelsg, das 9h às 13h

Ciência ou Mágica - 10h

Cinera - cinema itinerante com sessão às 13h (contação de histórias antes do filme)

Filme: Turma da Mônica: Laços



20/10



Local: Estrada Sapucaia, sem número - Salgueiro

Caravana de Arte e Lazer da Faelsg

Das 9h às 13h

Ciência ou mágica - 10h

Cinera - cinema itinerante com sessão às 13h (contação de histórias antes do filme)

Filme: Turma da Mônica: Laços