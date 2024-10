São Gonçalo: vacinação dos pets nesse sábado vai ate as 17 horas - Divulgação

Publicado 19/10/2024 12:33

São Gonçalo - Atenção, tutores de cães e gatos!! Neste sábado (19), a Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo realiza a segunda etapa da vacinação antirrábica em 66 pontos de vacinação, das 8h às 17h. Estão aptos para a vacinação, os animais com mais de três meses de vida e que não estejam doentes. A expectativa da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica 2024 é vacinar cerca de 60 mil animais nesta segunda etapa.



Os gonçalenses podem levar os animais em qualquer local para a vacinação, independente do seu endereço. É importante que os cães estejam com coleiras e, no caso dos ferozes, com a focinheira e sempre conduzidos por um adulto para garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas. Os gatos devem ser levados em caixas de transporte para evitar fugas e acidentes. Animais doentes, com febre, diarreia ou outras enfermidades não devem ser vacinados, assim como as fêmeas gestantes ou amamentando filhotes.



Para os gonçalenses que perderem a data da campanha, a vacina estará disponível nos Centros de Atendimento Veterinário Municipal (Cavems), no Mutuá e Alcântara, sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h, sem a necessidade de realizar agendamento ou pegar senhas.



A raiva é uma doença infecciosa causada por um vírus, não tem cura e, se não houver prevenção e controle, pode levar à morte. É uma zoonose (doença que pode ser transmitida do animal para o ser humano) e o vírus pode estar presente na saliva de um animal infectado, podendo ser transmitido através de mordida, arranhão ou lambedura. Cães e gatos domésticos, morcegos e outros mamíferos silvestres podem transmitir a doença.



RELAÇÃO DOS PONTOS DE VACINAÇÃO:



2ª ETAPA – 19 de outubro







1 - Polo Sanitário Rio do Ouro



2 - USF Doutel de Andrade, Maria Paula

3 - Colégio Estadual Vital Brasil, Tribobó



4 - USF Badger da Silveira, Tribobó



5 - USF Luiza de Marilac, Novo México



6 - USF Anaia Pequeno



7 - USF Gladys Rodrigues Ramos Freitas, Santa Izabel



8 - USF Emílio Ribas, Barracão



9 - USF Manoel de Abreu, Ipiíba



10 - USF Marechal Cândido Rondon, Capote



11 - USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado



12 - Cras Adão Pereira Nunes, Arsenal



13 - Associação de Moradores do Arrastão



14 - Associação de Moradores do Arsenal



15 - USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei



16 - Escola Municipal Professora Virgínia de Seixas Cruz, Jardim Nova República



17 - USF José Avelino da Silva, Tribobó



18 - USF Marilea Cardoso, Jóquei



19 - USF Raul Veiga



20 - USF Almerinda



21 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



22 - Escola Municipal Ronaldo de Souza, Alcântara



23 - USF Mutondo



24 - PAM Coelho



25 - USF Irmã Dulce, Trindade



26 - Padaria do Durval, Trindade



27 - USF VILA Três



28 - Associação de Moradores do Jardim Fluminense



29 - Colégio Estadual Comendador Valentim dos Santos Diniz (Nata), Colubandê



30 - Escola Municipal Maria Eulália Conceição de Oliveira Maciel, Raul Veiga



31 - USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal



32 - USF Tancredo Neves, Luiz Caçador



33 - Universidade Salgado de OLiveira (Universo), Trindade



34 - USF Lagoinha



35 - Escola Municipal Marcus Vinícius Cruz de Melo Moraes, Santa Izabel



36 - USF Bandeirantes



37 - USF Osvaldo Cruz, Amendoeira



38 - Curso Senes, Mutondo



39 - Condomínio Almirante Cox, Alcântara



40 - Oficina do Jair, Trindade



41 - Escola Municipal Professora Marluce Salles de Almeida, Trindade



42 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima (Cariranha), Jardim Catarina



43 - USF Roberto Silveira, Vista Alegre



44 - USF Louis Pasteur, Guaxindiba



45 - USF Juarez Antunes, Laranjal



46 - USF Aníbal Porto, Monjolos



47 - USF Santa Luzia



48 - USF Florença Helena Pereira da Silva Marins, Largo da Ideia



49 - Academia da Saúde Waldemar Lugão Mulim (Cras Monjolos)



50 - Escola Municipal Anísio Spínola Teixeira, Santa Luzia



51 - USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro



52 - Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, Laranjal



53 - Associação de Moradores Amigos do Apolo



54 - Associação de Moradores de Marambaia



55 - Cras Vista Alegre



56 - 1ª Igreja Batista do Jardim Bom Retiro



57 - Escola Municipal Casa das Crianças, Apolo



58 - USF Jardim Catarina I



59 - Igreja Sagrada Família, Lagoinha



60 - Ciep Anita Garibaldi, Jardim Catarina



61 - USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina



62 - USF Jardim Catarina VII



63 - Igreja Deus em Cristo, Monjolos



64 - Escola Municipal João Cabral de Melo Neto, Vista Alegre



65 - USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina



66 - Assembleia de Deus de Lagoinha