São Gonçalo: aulas para voluntários da Defesa Civil ocorrerão entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro - Reprodução

Publicado 21/10/2024 22:39

São Gonçalo - Estão abertas as inscrições para uma nova turma do Curso de Voluntários da Defesa Civil de São Gonçalo. Os interessados têm até esta sexta-feira (25) para se inscrever. Durante as aulas, serão desenvolvidas atividades que ensinarão um pouco sobre o trabalho da Defesa Civil e como as pessoas devem agir em desastres e catástrofes naturais. As aulas ocorrerão entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro. Os alunos formados ganharão um certificado.

O curso é composto por cinco módulos, que propõem debates sobre temas como noções básicas de Defesa Civil e voluntariado, comunicação de emergência, abrigos temporários, produtos perigosos, combate a princípios de incêndio, atendimento pré-hospitalar e a importância da higienização das residências após chuvas, dentre outros.

As aulas teóricas serão desenvolvidas nas dependências da Uniasselvi, no Shopping Partage; já as aulas práticas acontecerão na APA do Engenho Pequeno. Os ensinamentos serão ministrados por agentes do próprio órgão municipal.

Os voluntários saem formados do curso, mas não possuem a capacitação para salvar e resgatar pessoas como se fossem bombeiros ou agentes da Defesa Civil. O voluntário tem um tratamento direcionado, apoiando abrigos, organizando mantimentos nesses locais, catalogando pessoas que precisarem de ajuda.

Para quem quiser se inscrever no curso, é necessário comparecer à sala da Defesa Civil no Shopping Partage São Gonçalo (segundo piso), no Centro de São Gonçalo, com um documento de identidade, CPF e comprovante de residência. Para quem quiser tirar dúvidas, basta entrar em contato com a Defesa Civil pelo número (21) 2601-0199.