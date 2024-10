Atletas de São Gonçalo: 27 medalhas conquistadas, sendo 12 medalhas de ouro, quatro de prata e 11 de bronze - Fábio Guimarães

Publicado 19/10/2024 14:46

São Gonçalo - Todos os 15 jovens beneficiados pelo “Auxílio ao Atleta Gonçalense” - concedido pela Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo - que participaram da Copa do Brasil de Kickboxing, no Paraná, foram premiados com medalhas, demonstrando a força do município na modalidade. Foram, ao todo, 27 medalhas conquistadas, sendo 12 medalhas de ouro, quatro de prata e 11 de bronze.

“É gratificante esse resultado para o município. São Gonçalo sempre foi celeiro de atletas medalhistas, e com muito trabalho estamos conseguindo promover cada vez mais a participação de atletas em importantes competições tanto nacionais quanto internacionais”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Diego Andrade.

A competição, que ocorreu entre os dias 9 e 13 de outubro, na cidade de Cascavel, contou com atletas de 16 estados brasileiros. A moradora do Vila Lage, Sara Vitoria Freitas, de 18 anos, conquistou duas medalhas de bronze e uma de prata. Ela competiu nas modalidades Forms, Creative e Musical sem arms, Adulto. e do Point Fighting, adulto +70KG. “A atmosfera do campeonato foi eletrizante! Atletas de diversas partes do Brasil competiram e foi emocionante representar São Gonçalo em um torneio com tantas pessoas talentosas. Posso garantir que, sem o apoio do Auxílio Atleta Gonçalense, nada disso seria possível para mim. Treinei e me dediquei muito, cada luta foi um desafio, mas também uma oportunidade de aprender e crescer como atleta”, disse a atleta.

Assim como Sara, também receberam medalhas Thayane Victoria de Castro, Victor Hugo de Lima, Lucas Roberto Cunha, Jefferson Luiz da Silva, Caroline Vitoria da Silva, Debora Micaela Xavier, Isabelle Oliveira, Roque Marlon Silva, Maicon dos Santos, Karina Amaral, Bruna da Cunha, Nilton Paulo Pereira, Luan Leonardo de Souza, Arthur de Souza, Aristides Miranda, Jairo Mateus Conceição e Matheus Luiz da Silva.