São Gonçalo: mais duas creches estão sendo construídas na cidade - Divulgação

Publicado 22/10/2024 16:03

São Gonçalo - As construções de mais duas creches municipais, nos bairros Jardim Miriambi e Portão do Rosa, seguem a todo vapor. Junto com as novas creches já entregues nos bairros Marambaia, Almerinda e Jardim Bom Retiro, a iniciativa garante o aumento da a oferta de vagas na modalidade Educação Infantil, em pontos estratégicos da cidade.

Atualmente, as obras estão em fase de colocação de telhados, subestação, contenção, redes elétrica e hidráulica. Em breve, a construção entrará na fase de acabamento louças, cerâmica e ladrilhos. No Jardim Miriambi, além da creche, a comunidade vai contar com uma área de lazer, com quadra esportiva com grama sintética, playground e academia para idosos.

O projeto das novas unidades escolares é padronizado, contando com oito salas de aula com banheiros adaptados infantis, fraldário, cozinha, refeitório, salas para espaços alternativos e toda a estrutura para atender aos alunos.

As construções cumprem uma das metas do Plano Estratégico Novos Rumos e são fruto de um projeto de captação de recursos da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo.