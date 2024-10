Obras da ciclorrota: ocorrendo na Avenida Jornalista Roberto Marinho - Flávio Guimarães

Obras da ciclorrota: ocorrendo na Avenida Jornalista Roberto MarinhoFlávio Guimarães

Publicado 22/10/2024 16:43

São Gonçalo - As obras da ciclorrota na Avenida Jornalista Roberto Marinho seguem transformando e proporcionando mais beleza e qualidade de vida para a população que por ali passa ou reside. Neste terça-feira (22), estão sendo revitalizadas as calçadas na via na altura da Escola Municipal Alberto Torres. Essas novas calçadas possuem um padrão de altura e rampas de acessibilidade para pessoas com deficiência (PcDs). Depois delas, será feita a ciclovia. A ciclorrota irá formar uma área exclusiva para ciclistas de 4,4 quilômetros de extensão, ligando a Praça Getúlio Vargas, no Rocha, até a Praça Chico Mendes, no Raul Veiga.

A obra está sendo executada pela Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto foi criado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe). Uma parte da ciclorrota já foi concluída na área em frente à Arena São Gonçalo.



As melhorias que as novas calçadas estão trazendo são observadas por quem mora no local. É o caso do eletricista Fabrício Perreira do Nascimento, de 35 anos. Ele mora na Avenida Jornalista Roberto Marinho há pouco mais de 30 anos e comentou que está gostando da obra.

"Estou acompanhando as obras desde que elas começaram a ser feitas lá depois do Supermercado Guanabara. Estou achando as novas calçadas ótimas e mais acessíveis. Antes, as calçadas estavam esburacadas, agora estão melhores e, depois de prontas, vão ajudar muito a gente que mora aqui. Fora a ciclovia, né? Incentiva o esporte. A gente quase não tinha isso aqui, só nos municípios vizinhos, então, é ótimo que agora vamos ter", comentou.



O projeto prevê a mudança da paisagem local, incentiva o uso de bicicletas e a diminuição da emissão de gases poluentes, além de reordenar o trânsito. As novas intervenções estão criando calçadas com o padrão de altura de 15 centímetros (com exceção de frentes de loja, onde as calçadas terão cinco centímetros, e garagens). Antes desse padrão, as calçadas do local tinham diversas alturas.

Além da ciclorrota, o MUVI, que vai ligar Neves a Guaxindiba, também vai implementar ciclovias por São Gonçalo, facilitando o ir e vir da população. Em Neves, no Vila Lage e no Camarão, por exemplo, já é possível ver ciclovias do MUVI prontas. Vale destacar que a obra segue em execução.



Reconhecimento nacional

O projeto da Ciclorrota, além do MUVI, foi habilitado para disputar o Prêmio Bicicleta Brasil, parte integrante do Programa Bicicleta Brasil, sob gestão da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades. O Programa Bicicleta Brasil foi criado em 2018 para incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte, a ser implementado em todas as cidades com mais de 20 mil habitantes, visando a contribuir para a melhoria das condições de mobilidade urbana em território nacional. O Plano Municipal de Mobilidade de São Gonçalo também foi selecionado para disputar o Prêmio Bicicleta Brasil na categoria Projetos, Planos, Programas e Urbanização”.