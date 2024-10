São Gonçalo: promovendo fórum sobre saúde mental - Reprodução

Publicado 22/10/2024 16:58

São Gonçalo - A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo realiza, no próximo dia 7 de novembro, o Fórum Municipal Intersetorial de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), na Trindade, a partir das 13h30. O tema abordado será “Estratégias para o Alcance da Integralidade do Cuidado no Território como Forma de Combate ao Manicômio em suas Novas Roupagens”.

“O fórum é um instrumento muito rico de debate acerca das políticas públicas, neste caso especificamente a de saúde mental, com espaço privilegiado de troca de experiências e saberes, onde a construção democrática e coletiva de estratégias de superação de dificuldades na prestação de serviço de saúde é o maior objetivo”, descreveu a coordenadora do Programa de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas de São Gonçalo, Elaine Xavier.

O Fórum vai contar com dois palestrantes convidados: Carlos Eduardo de Moraes Honorato, psiquiatra, doutor em saúde coletiva e apoiador regional da Coordenação Estadual de Atenção Psicossocial, e Daniella Harth da Costa, psicóloga e doutora em saúde pública. A mediação será de Sônia Silva Paiva, enfermeira, doutora em ciências biomédicas e assessora técnica da Coordenação de Saúde Mental de São Gonçalo.

“A saúde mental não é discutida em São Gonçalo no formato de fórum. Vamos retomar esse importante meio de debate e atualização para melhorar os serviços prestados. Não temos mais manicômios oficiais na cidade. O fim das internações é um grande marco. Mas temos que nos manter atentos ao aumento crescente da demanda pelos serviços de saúde mental e seus desdobramentos”, explicou a secretária de Saúde de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.