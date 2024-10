São Gonçalo: 3ª Semana Pedagógica no auditório da Uerj - Fábio Guimarães

São Gonçalo: 3ª Semana Pedagógica no auditório da UerjFábio Guimarães

Publicado 22/10/2024 16:53

São Gonçalo - Com o tema “Tecendo o pensar e o sentir no espaço escolar”, a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Subsecretaria de Ações Pedagógicas, iniciou, nesta terça-feira (22), a 3ª Semana Pedagógica do município, no auditório da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no Patronato, e no auditório da Secretaria de Educação, no Mutondo. O encontro vai até o dia 25 de outubro e traz diversas palestras para professores da rede.

A abertura contou com a palestra do professor português José Pacheco, com o tema “Novas construções sociais de aprendizagem” e da professora da Escola Municipal Estephânia de Carvalho, Danielle Velasco, com o tema “A leitura viva para o processo da escrita”.

Em sua terceira edição, a Semana Pedagógica é um espaço de diálogo e reflexão a respeito das relações interpessoais e construções sociais dentro da escola. Para o secretário de Educação, Maurício Nascimento, é um momento de troca de conhecimento.

“Para nós da rede municipal de São Gonçalo é uma honra receber o professor José Pacheco e tantos outros professores que respiram Educação. As semanas pedagógicas são pensadas para agregar ainda mais conhecimento e novas práticas pedagógicas aos profissionais. Está sendo muito enriquecedor”, afirmou o secretário.

A subsecretária de Ações Pedagógicas, Ticiane Vinhaes, também destacou a presença do educador. “Ficamos muito felizes que o professor José Pacheco aceitou nosso convite para dividir um pouco da sua história e do seu pensamento conosco. A semana pedagógica é um espaço para pensar o ato de ensinar, nossas palestras já estão com lotação máxima. É muito gratificante receber os professores para uma semana de muito conhecimento”.