São Gonçalo: USF terá consultas, exames laboratoriais e também oferecerá raios-x Divulgação

Publicado 23/10/2024 14:16

São Gonçalo - A nova Unidade de Saúde da Família (USF) de Vista Alegre está quase pronta. A parte estrutural foi finalizada. Faltam acabamentos e algumas instalações da área interna e conclusão de alvenaria da parte externa. Depois, ela deve receber o mobiliário e equipamentos para ser inaugurada e, finalmente, entregue para a população do bairro com o diferencial de ter exame de raios-x.

Com o novo imóvel, a capacidade de atendimento será dobrada dos atuais 8 mil pacientes para 16 mil e contará com atendimentos médicos, serviços e exames laboratoriais. Localizada na Estrada São Pedro, o equipamento vai substituir a atual USF, que fica na Rua Luis Gama, no mesmo bairro.

Além das equipes de Estratégia da Família (ESFs) com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, a unidade terá o eMulti – equipe multiprofissional composta por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, assistente social, psicólogo e fonoaudiólogo. Dentistas e equipes dos programas da Atenção Básica, de apoio e administrativas também estarão disponíveis.

A nova unidade tem recepção ampla com sala de espera e fraldário, sala para os agentes comunitários de saúde (ACs), consultórios multifuncionais, odontológico e ginecológico, salas de curativo, imunização, coleta laboratorial, estoque, inalação, descontaminação, esterilização, copa, farmácia, almoxarifado e área livre de convivência com jardim.

“A nova USF vai trazer mais dignidade no atendimento aos pacientes com ambientes humanizados, climatizados e padronizados e vai oferecer mais um serviço que não é comum nas USFs: o raio-x. O prefeito Capitão Nelson quer que o atendimento em saúde seja exemplo e sempre nos cobra para reforçar o atendimento humanizado com os funcionários, principalmente das novas unidades”, disse a secretária de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

Assim como todas as demais obras realizadas pela Secretaria, a USF Vista Alegre obedece todas as adequações gerais e de acessibilidade (rampa, piso tátil, barras, banheiros adaptados para pessoas com deficiência e com campainha de alerta) – tudo conforme as normas da Anvisa: a RDC 50, que diz respeito aos ambientes e a NBR 9050, sobre acessibilidade.

