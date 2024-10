São Gonçalo: equipes prestaram vários atendimentos no Restaurante do Povo - Renan Otto

Publicado 23/10/2024 14:23 | Atualizado 23/10/2024 14:23

São Gonçalo - A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo realizou uma ação de serviços itinerantes, além de conscientização e sensibilização sobre a importância da prevenção ao câncer de mama e do colo do útero, nesta terça-feira (22), no Restaurante do Povo, em Alcântara. A atividade contou com apoio da Secretaria de Saúde e da Universidade Estácio de Sá.

“A população precisa da presença dos serviços da Prefeitura na rua, pois muitos têm dificuldades para realizar o deslocamento para esses atendimentos. Nosso compromisso é facilitar esse acesso, por isso pensamos nessa grande ação em Alcântara, um local de grande circulação de pessoas”, disse o secretário de Assistência Social, Felippe Mattos.



A população pôde receber instruções e oferta de serviços básicos de Saúde, como aferição de pressão arterial e orientação nutricional. A Universidade Estácio de Sá participou oferecendo avaliação nutricional à população.

Durante a atividade, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres deu orientações sobre direitos e o combate à violência de gênero, realizou encaminhamentos para seus equipamentos e para a ampla rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Também foram realizadas inscrições para o Lidera Mulher e a ginástica oferecida pelo Projeto Mulheres que Fazem e Acontecem.

“É fundamental gerar conscientização sobre a importância do autocuidado e do protagonismo feminino para um diagnóstico precoce da doença e também durante o tratamento quando ela aparece. Vale lembrar também que a saúde emocional e as boas relações pessoais são partes importantes no processo. Essas ações integradas são um avanço que já começou na cidade, não conseguimos trabalhar isolados e desarticulados, esse é o caminho para o crescimento de São Gonçalo”, destacou a subsecretária Ana Cristina da Silva.

Equipes do Centro Pop participaram da ação intensificando as abordagens na região e dando os encaminhamentos necessários. Já os profissionais da Proteção Social Especial (PSE), através do Comitê do Subregistro, ofereceram isenções para a retirada de documentações, como certidão de casamento, óbito e nascimento.