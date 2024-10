São Gonçalo: recebendo máquina anfíbia para limpeza de rio - Fábio Guimarães

São Gonçalo: recebendo máquina anfíbia para limpeza de rio Fábio Guimarães

Publicado 24/10/2024 18:17

São Gonçalo - O município de São Gonçalo segue buscando dar mais qualidade de vida para a população. Nesta quinta-feira (24), o município recebeu um novo adicional no quesito de limpeza de rios: a escavadeira anfíbia, um equipamento flutuante que auxilia na retirada de sedimentos na parte mais profunda do rio.

O equipamento começou a ser utilizado para ajudar na limpeza do Rio Marimbondo. A ação faz parte do Programa Limpa Rio, uma iniciativa do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Meio Ambiente. A ação contou com o apoio também da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

O trabalho teve início com a máquina na Baía de Guanabara, no local onde o rio Marimbondo desemboca, na altura do Gradim. Quando a limpeza do rio for concluída, os pescadores da região também aproveitarão as melhorias. Isso porque, além da limpeza ajudar a evitar enchentes na parte de cima do rio, os pescadores poderão ir e vir com seus barcos independentemente do nível da maré, o que não acontece hoje.

O prefeito Capitão Nelson explicou sobre a importância da ação no Gradim. "Os pescadores fizeram essa solicitação para o nosso governo e, com a ajuda do governador Cláudio Castro e do secretário das Cidades, Douglas Ruas, conseguimos realizar essa ação aqui hoje. Nosso objetivo é transformar a vida das pessoas e dar mais qualidade de vida para os gonçalenses", afirmou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Carlos Afonso, reforçou que a ação será ampliada. "Com a máquina anfíbia, vamos conseguir realizar uma melhor limpeza do Rio Marimbondo. Queremos ajudar essa comunidade que precisa do nosso apoio. Isso aqui foi uma determinação do prefeito Capitão Nelson. Isso não será feito só aqui, quando terminarmos aqui, iremos para outros rios de São Gonçalo. Estamos fazendo desassoreamento e limpeza de rio. Essa é a primeira vez que estamos recebendo essa máquina anfíbia", afirmou.

Evanildo Barreto, secretário de Agricultura e Pesca, também destacou a importância da ação. "A limpeza do Rio Marimbondo vai facilitar para que os pescadores de São Gonçalo tenham acesso facilitado à Baía de Guanabara. É uma integração excelente", disse.

O início da limpeza do Rio Morimbondo já deixou os pescadores mais alegres. É o que afirma o pescador Márcio Rocha, de 65 anos, que atua na área desde que nasceu por influência do seu pai. "Eu moro aqui no Gradim desde que nasci. Aqui, a gente pesca e vende o nosso peixe. Nós pedimos essa limpeza para o prefeito através do intermédio dos secretários. É algo que queremos há anos e agora só temos a agradecer. Com a limpeza, os nossos barcos vão conseguir passar pelo rio de forma mais fácil. Hoje, a gente deixa os barcos aqui na Baía, as vezes, o que é ruim pela maré e porque os barcos acabam ficando mais expostos em tempestade", explicou.

O objetivo do Limpa Rio é realizar a manutenção e a limpeza dos leitos e margens de corpos hídricos no Estado do Rio de Janeiro. Ao retirar os resíduos, que acabam impedindo a passagem da água em alguns pontos, o fluxo normal do rio é facilitado, evitando que o nível da água se exceda durante as chuvas e diminuindo os alagamentos. Em São Gonçalo, o Limpa Rio atua também no Salgueiro, no Mutuaguaçu e no Jardim Catarina.