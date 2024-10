São Gonçalo: funcionárias e pacientes do Ciesg participaram de palestras e receberam orientações - Julio Diniz

São Gonçalo: funcionárias e pacientes do Ciesg participaram de palestras e receberam orientações Julio Diniz

Publicado 23/10/2024 14:42

São Gonçalo - Pacientes e funcionárias do Centro de Imagens e Especialidades de São Gonçalo (Ciesg), no Vila Três, participaram, na tarde desta terça-feira (22), de evento alusivo à Campanha Outubro Rosa chamado de 365 Dias Rosa. Houve palestras de conscientização e orientação sobre a prevenção aos cânceres de mama e do colo do útero e apresentação musical com o saxofonista Helder Rocha. O prefeito Capitão Nelson participou da ação na parte da manhã.

A psicóloga Lília Erthal, diretora geral do Ciesg, fez palestra didática e falou sobre a desmistificação do câncer. A enfermeira sanitarista Ana Carolina Lobo, técnica do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, palestrou sobre as várias doenças que acometem as mulheres, como prevení-las durante todo o ano, seus sinais e cuidados que podem ser observados. A apresentação foi finalizada com Helder Rocha.

“Os eventos de orientação estão acontecendo em várias unidades de saúde. O objetivo é conscientizar as pacientes e funcionárias sobre a importância da prevenção. Elas vão levar o aprendizado para toda a vida e poderão repassá-lo para outras mulheres da família e da unidade. Não só nesse período de campanha, mas durante todo o ano e para todas as doenças. Seguiremos produzindo esses tipos de ações, que atingem diretamente o público e chamam a atenção para a causa maior: a prevenção. Para qualquer doença, quanto antes descoberta, mais fácil de tratar e curar”, disse a secretária de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

Para Lourdes Amélia da Silva Belchior, 71, as ações são sempre bem-vindas. Ela estava no Ciesg acompanhando o cunhado para a realização de um exame, quando foi surpreendida pela apresentação do saxofonista. “Temos que aproveitar os momentos que a vida nos dá e com alegria. Achei maravilhosa essa ação. Além de lembrar da prevenção, ainda aproveitamos a música”, disse a aposentada.