São Gonçalo: Iniciativa do MUVI foi escolhida pelo Governo FederalRafaela Cassiano

Publicado 26/10/2024 09:54

São Gonçalo - O Governo do Rio, por meio da Secretaria das Cidades, foi selecionado para participar da capacitação de gestoras e gestores municipais em estruturação de Projetos Financiáveis de Mobilidade Urbana Sustentável, uma iniciativa da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades, e do Programa Euroclima.

A iniciativa inclui seminários e mentorias online, além de uma oficina presencial, em Brasília, que será realizada em dezembro. Maior projeto de mobilidade urbana da história de São Gonçalo, na Região Metropolitana, o MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada) foi escolhido para representar o Estado do RJ. Executado em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, o corredor viário vai cortar todo o eixo central da cidade, levando mais sustentabilidade, fluidez ao trânsito, e bem-estar aos moradores dos bairros beneficiados pela intervenção, que contempla, drenagem, arborização, cliclovias e áreas de convivência. O investimento na requalificação urbana é de mais de R$ 300 milhões.



"A gente pensa nos projetos para serem efetivos e viáveis para a população. Ver que eles estão de fato sendo importantes em diversos aspectos, só reforça nosso compromisso com a coisa pública e nos dá muito orgulho de seguir com esse trabalho", comemora Douglas Ruas, secretário de Estado das Cidades.

O critério de seleção incluiu uma análise sobre a aderência temática e a qualidade técnica das propostas apresentadas, além de projetos em fase de pré-viabilidade, viabilidade e anteprojeto; histórico de acesso a oportunidades de financiamento e/ou assessoria técnica: PAC, Avançar Cidades e outros; diversidade de gênero e raça das pessoas mentoradas; presença de servidores concursados nas equipes; e diversidade regional dos grupos.



Selo Bicicleta Brasil



O projeto do MUVI também recebeu o selo Bicicleta Brasil, iniciativa do Governo Federal, instituído pela Lei nº 13.724, de 4 de outubro de 2018 , que tem o objetivo de incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte a ser implementado em todas as cidades com mais de vinte mil habitantes, visando contribuir para a melhoria das condições de mobilidade urbana em território nacional.



A ideia é reconhecer e divulgar as boas práticas que incentivem o uso da bicicleta visando à melhoria das condições de mobilidade urbana em todo o país. Além do MUVI, o projeto da ciclorrota, em São Gonçalo, e da Avenida 22 de Maio, em Itaboraí, também fazem parte da iniciativa.