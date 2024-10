São Gonçalo: palestra sobre prevenção ao câncer de mama - Divulgação

São Gonçalo: palestra sobre prevenção ao câncer de mamaDivulgação

Publicado 25/10/2024 08:36

São Gonçalo - Alunas dos projetos “Mulheres que Fazem e Acontecem” e “Lidera Mulher”, realizados pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de São Gonçalo, participaram de uma palestra de sensibilização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce ao câncer de mama e do colo do útero, nesta quinta-feira (24).

Durante a manhã, o encontro aconteceu no Pátio Alcântara, onde às terças e quintas as mulheres participam de aulas de ginástica sempre com informações sobre autocuidado. Antes da palestra dedicada ao Outubro Rosa, foi realizada uma aula temática, cheia de animação e dinâmicas.

Já na parte da tarde, a atividade foi realizada com as mulheres do Lidera Mulher, projeto que capacita e qualifica para práticas empreendedoras, no Partage Shopping. Foi um momento de reflexão sobre autocuidado e como o emocional interfere diretamente na saúde física. As alunas também receberam material informativo com orientações sobre a rede de atendimento no município de São Gonçalo.

“O câncer de mama e colo de útero são uma das doenças que mais matam as mulheres em todo mundo, então acredito que a forma mais eficaz de prevenir é a informação, e, enquanto subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres no Município, não irei medir esforços para levar informações a todas aquelas que delas necessitam”, disse a subsecretária Ana Cristina da Silva.