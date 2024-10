Porto da Pedra: escolha do samba enredo do Carnaval 2025 - Divulgação

Publicado 26/10/2024 10:09

São Gonçalo - O carnaval já começou na Porto da Pedra que escolhe o samba-enredo com o qual vai pisar a Sapucaí no dia 01 de março, na disputa por mais um campeonato em sua história. A escola de São Gonçalo, que em 2025 terá como enredo a história verídica da Fordlândia, cidade idealizada por Henry Ford no meio da Amazônia, cujo objetivo era a extração de matéria-prima para baratear o custo dos automóveis da época, terá a difícil missão de escolher entre as três obras que se apresentarão, a que embalará o desfile de “A História que a Borracha do Tempo Não Apagou”, enredo de Mauro Quintaes com pesquisa de Diego Araújo.



Na programação da festa, muito samba. A partir das 22h, a quadra recebe o público que terá entrada gratuita até a meia noite. Após esse horário, os ingressos custam a parti de R$5. Dj e show do cantor Vitão aquecem os ânimos para o show da escola comandado pela bateria Ritmo Feroz e pela voz potente e marcante de Wantuir. Após o show, a promessa de uma disputa eletrizante com apresentações de 20 minutos para cada parceria finalista. Segundo o sorteio realizado pela direção da ala dos compositores, sobem ao palco as parcerias



Samba 10: parceria de Capitão Barreto e Cia



Samba 01: Parceria de Guga Martins e Cia



Samba 05: Parceria de Vadinho e Cia



Os sambas estão disponíveis para o público no canal oficial da escola no Youtube. Vendas de mesas e camarotes estão disponíveis para venda na secretaria da escola. Informações pelo número



A quadra da escola fica na Travessa João Silva, nº 84, Porto da Pedra.



Serviço:

Final de sambas carnaval 2025 - Porto da Pedra

Data: 26 de outubro, sábado

Horário: a partir das 22h

Entrada: grátis até 00h; após esse horário, ingressos a partir de R$5

Capacidade da quadra: 4 mil pessoas

Classificação: 18 anos (menores somente acompanhados dos pais ou responsáveis)

Informações: 21 98531-5102