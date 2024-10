São Gonçalo: mais criminosos presos por furto de cabos - Divulgação

São Gonçalo: mais criminosos presos por furto de cabosDivulgação

Publicado 27/10/2024 08:00

São Gonçalo - Agentes da Guarda Municipal realizaram a prisão de três homens que estavam furtando cabos na Rua Doutor Feliciano Sodré, no Centro de São Gonçalo, nesta sexta-feira (25). Com os suspeitos, foram encontrados os materiais dos furtos e eles confessaram o crime. O quarto suspeito foi detido em outra ação, na Avenida Presidente Kennedy, também no Centro.

As equipes da Guarda Municipal estavam patrulhando a área quando, após a denúncia de um popular e auxílio dos agentes da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), encontraram os três suspeitos. Os homens estavam saindo de um bueiro com cerca de 50 metros de cabos de internet em mãos. Eles estavam com um martelo, um pé de cabra, uma tesoura e um cortador de unha.

Os três foram detidos e confessaram que estavam furtando os cabos para vendê-los em um ferro velho. Eles foram presos e levados para a 72ª DP (Mutuá) e depois transferidos para a 73ª DP (Neves).

Outra prisão

Na madrugada da última quarta-feira (23), os agentes da Guarda Municipal foram acionados por agentes da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) para irem até a Avenida Presidente Kennedy, no Centro, onde estava sendo registrado um possível furto de cabos telefônicos. O suspeito foi encontrado com 15 metros de fio de cobre na Rua Doutor Feliciano Sodré.

O homem, ao ser interrogado, confessou o crime e disse que usou uma faca para cortar o material, que depois foi descartada. O suspeito foi levado para a 72ª DP (Mutuá) e depois para a 73ª DP (Neves), onde foi preso em flagrante. Ele já possuía passagens criminais por tráfico de drogas e furto.