São Gonçalo: foram estabelecidas duas áreas para embarque e desembarque escolar na Avenida Presidente Kennedy - Fabio Guimarães

Publicado 26/10/2024 15:20

São Gonçalo - Visando reorganizar melhor o trânsito e informar motoristas sobre a utilização de vagas para veículos, a Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizou um novo ordenamento no Centro. Placas em áreas de carga e descarga, embarque e desembarque de passageiro e destinadas a transporte escolar foram instaladas na Avenida Presidente Kennedy e na Rua Carlos Gianelli.

Com as mudanças, que foram publicadas no Diário Oficial do município nesta quinta-feira (24, dois recuos localizados na Avenida Presidente Kennedy, próximo à Avenida Dezoito do Forte, e na Rua Carlos Gianelli, entre a Rua Doutor Feliciano Sodré e a Avenida Presidente Kennedy, ambos do lado esquerdo, passam a ser utilizados para carga e descarga.



Outro recuo, na Avenida Presidente Kennedy, na altura do número 351, serve agora como parada para embarque e desembarque de passageiros. O recuo tem capacidade para três veículos e deve ser utilizado exclusivamente para que as pessoas entrem e saiam dos veículos.



Também foram estabelecidas duas áreas para embarque e desembarque escolar na Avenida Presidente Kennedy: uma no recuo próximo ao Colégio Objetivo e outra nas proximidades do Colégio Elite Rede de Ensino.



Nos cinco recuos sinalizados, fica proibido o estacionamento de veículos. Os carros que estiverem estacionados em desacordo estão sujeitos à remoção conforme previsto no Art. 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As novas normas já estão em vigor.