São Gonçalo: exposição mostra ligação da cidade com a Segunda Guerra MundialDivulgação

São Gonçalo - A Segunda Guerra Mundial, o maior conflito bélico da humanidade, e a cidade de São Gonçalo possuem uma ligação histórica, desconhecida por grande parte da população gonçalense. Para resgatar esse capítulo tão importante na história do município, a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo apresenta no dia 30 de outubro, a partir das 17h, no Teatro Municipal, a exposição fotográfica “São Gonçalo vai à Segunda Guerra Mundial”, com curadoria e pesquisa dos historiadores Danilo Dinucci e Daniel Dinucci.

Danilo Dinucci contou que seu interesse pela Segunda Guerra Mundial teve início ainda no ensino médio e a própria cidade também despertou a curiosidade sobre o conflito.

“Desde 2014, quando estava no último ano do ensino médio, tive contato com a música Smoking Snakes, da banda de heavy metal sueca Sabaton, que faz uma homenagem aos brasileiros que participaram da Segunda Guerra. A partir dali, mergulhei nesse universo da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. A nossa Praça dos Ex-combatentes também tem papel central no despertar de interesse, sempre chamou a nossa atenção! Após isso, passei pela UFF e me tornei Historiador com minha pesquisa voltada para essa temática”, disse.

São Gonçalo enviou para a segunda grande guerra um contingente de expedicionários, à época, lotados no 3º Regimento de Infantaria, o Regimento Araribóia, que ficava localizado no bairro Venda da Cruz. Soldados, cabos, sargentos e oficiais, formaram as fileiras da Força Expedicionária Brasileira, junto a mais de 25 mil combatentes brasileiros, que foram deslocados para atuar na Itália, contribuindo para mudar os rumos da história

“Esse trabalho de reunião de fontes começou há 10 anos, diretamente com os ex-combatentes na Associação ao lado da Praça dos Ex-Combatentes. Posteriormente, através de matérias de jornais, anúncios em grupos de Facebook e encontros inesperados. Isso sem contar as indicações dos familiares para outras pessoas e assim se criou uma rede sobre o tema. O material da exposição é uma composição de acervos públicos e privados. Os acervos das famílias gonçalenses são riquíssimos! Acredito que já fizemos contato com umas 40 famílias. Ainda é uma pesquisa em andamento. Sem dúvidas essa exposição vai gerar mais contatos”, disse Daniel Dinucci.



Serviço:



Evento: Mostra São Gonçalo vai à Segunda Guerra Mundial - Os 80 anos do embarque da Força Expedicionária Brasileira

Abertura: 30 de outubro, a partir das 17h

Local: Teatro Municipal George Savalla Gomes

Rua Dr.Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo

Curadoria e pesquisa: Danilo Dinucci e Daniel Dinucci