Saúde: São Gonçalo participa da Semana de Inovação da Enap Divulgação

Publicado 29/10/2024 15:48

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, através da Fundação Municipal de Saúde (FMS), vai participar da Semana de Inovação da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) 2024, em Brasília, nesta quinta-feira (31). O evento, que começa nesta terça-feira (29), tem como tema central: “Novas Formas de Cuidar” e é realizado pelo Ministério do Planejamento. São Gonçalo foi convidada para a apresentação da tecnologia implantada na Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil para a otimização dos serviços.



São Gonçalo é a única cidade no país com sistema de informação integrada entre todas as unidades de saúde, prestadores de serviços e organizações sociais (OSs). Isso foi possível através da informatização de todas as unidades de saúde, da implantação do Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP); e do uso de um único sistema de coleta de dados. A tecnologia – além de oferecer o acompanhamento do paciente em toda a rede pública de saúde – pode ajudar na redução de custos e otimização do tempo e dos serviços oferecidos.



Inserido na mesa redonda com o tema “Conheça Iniciativas de Transformação Digital Inclusiva em Estados e Municípios”, São Gonçalo implantou a nova tecnologia durante o governo do prefeito Capitão Nelson. “Nós vamos falar sobre inovação e tecnologia na área da saúde. Nosso tema, único no Brasil, ficou com inteligência artificial e big data, que é a análise de dados em grande escala e volume. Isso foi possível porque implementamos 100% a maior integração interoperabilidade que existe no Brasil no sistema público de saúde, 100% digital e regulado”, explicou o presidente da FMS, Deivid Robert de Cresci Campos, que fará a apresentação em Brasília.



O grande volume de dados unificados, com o uso de ferramentas, propicia as melhores tomadas de decisões. “Utilizamos um algoritmo de previsibilidade, que foi criado em parceria com a Universidade de Toronto, no Canadá. Com isso, a gente consegue tomar decisões com prospecção para o futuro. Temos os dados que nos fazem enxergar que, no futuro, pode acontecer tal coisa com tal paciente ou com tal leito. Um paciente pode agravar ou ter menos leitos de acordo com algum ocorrido. E temos como nos programar. É a melhor maturidade digital no Brasil inteiro”, finalizou Deivid.



O evento é gratuito e reúne as maiores inovações de governo da América Latina, que vão realizar palestras, oficinas e mesas redondas. Além de São Gonçalo, outras três cidades foram convidadas para participar da mesa redonda: Pinhais, Paraná; Sobral, Ceará; e Juiz de Fora, Minas Gerais. Cada município vai apresentar a tecnologia que aprimorou a gestão pública e a eficiência dos serviços prestados à sociedade.



Prontuário eletrônico



O PEP é a ficha médica digital do paciente, que registra e armazena todas as informações: consultas, exames e tratamentos adotados e solicitados em toda a rede pública de saúde. Tanto para o paciente quanto para os profissionais de saúde, o PEP traz o benefício de poder ser acessado por meio do celular, computador ou tablet conectados à internet.



Além de beneficiar pacientes e médicos, há redução de gastos para a gestão pública com a diminuição do uso de papeis, impressões e área física para o armazenamento dos documentos e fichas médicas. A informatização de toda a rede também possibilita que o paciente insira o pedido de exames e consultas em especialidades em qualquer unidade de saúde.

As informações do prontuário podem ser acessadas de qualquer lugar e em qualquer horário, bastando ter internet. A tecnologia também auxilia os profissionais da saúde na tomada de decisões mais assertivas em relação ao paciente, já que todo o seu histórico está disponível; além de evitar duplicidade de pedidos de exames e prescrições de medicamentos, por exemplo, reduzindo custos.