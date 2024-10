São Gonçalo: alimentação saudável para as crianças nas escolas - Renan Otto

Publicado 29/10/2024 11:00

São Gonçalo - Pensando em promover um momento de diversão e aprendizagem no mês das crianças, a Subsecretaria de Alimentação Escolar da Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo realizou um piquenique especial, na APA Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, com alunos da UMEI Pastor Militão Ramos de Oliveira e do Centro Comunitário Amigos do Serpa. A ação visou estimular a alimentação saudável desde os primeiros anos da vida escolar.

Os alimentos escolhidos fazem parte do cardápio da merenda escolar, que foi formulado por nutricionistas para oferecer uma alimentação de qualidade, com todos os nutrientes necessários para o pleno desenvolvimento do aluno.

“Estamos sempre promovendo esses eventos em que o aluno tem contato com a comida de forma mais lúdica, para desenvolver o gosto pela alimentação saudável. Deixamos as frutas, os biscoitos, os sacolés, a pipoca e todos os alimentos à mão para que eles explorem, se interessem e comam. Momentos como este comprovam que não é necessário incluir açúcar e alimentos ultra processados para que as crianças se interessem”, disse a subsecretária, Pâmela Lemos.

Além do piquenique, a professora Elaine Furlani fez uma contação de história sobre o tema. A diretora Luzinete Moreira, do Centro Comunitário Amigos do Serpa, que fica no bairro Palmeiras, entende que a iniciativa promove também a saúde.

“Nesses momentos você faz uma relação com as crianças da importância da nutrição, que não é só distribuir o alimento e sim promover a saúde e o bem-estar. Além de ser um passeio muito divertido, ao ar livre, que eles não vão esquecer”, afirmou a diretora.