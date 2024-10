São Gonçalo: educação incentiva talentos artísticos das escolas - Divulgação

Publicado 30/10/2024 11:00

São Gonçalo - Com o objetivo de estimular os talentos artísticos, a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo promoveu, nesta terça-feira (29), o show de talentos “Mostra in concert”, para alunos das etapas fundamental II e Educação de Jovens e Adultos (EJA), no pátio de sua sede. Durante todo o dia, os alunos das escolas municipais fizeram apresentação de música, dança, teatro e projetos pedagógicos.

A proposta da Subsecretaria de Ações Pedagógicas é levar os projetos para além dos muros da escola, apresentando a toda a comunidade escolar, destacando talentos, gerando troca de experiências e novas ideias. Além disso, essa atividade também tem foco em combater a evasão escolar, que pode acontecer com mais frequência nessas etapas.

“Temos um olhar diferenciado para os alunos do fundamental II e da EJA, visto que é mais difícil captar a atenção deles para o conteúdo das aulas. Pensando nisso, a escola cria estratégias que façam com que eles se envolvam mais com a escola. A mostra está cheia de talentos maravilhosos e momentos como esse podem resgatar a autoestima dos alunos”, disse a subsecretária de Ações Pedagógicas, Ticiane Vinhaes.

A aluna da Escola Municipal Visconde de Sepetiba, em Nova Cidade, Beatriz Alves, de 14 anos, subiu ao palco sozinha e soltou a voz, com repertório em inglês e português. Ela conta que sua professora descobriu seu dom quando cantou em um karaokê, em um evento da escola.

“Quando eu era menor, eu também cantei no coral da igreja e sempre gostei muito. Acho que foi aí que eu aprendi a cantar. Quando eu crescer eu quero ser artista, ainda não sei em qual área, porque gosto de cantar, desenhar e atuar, pretendo fazer faculdade de artes e teatro”, afirmou a aluna.