São Gonçalo: Dia de Finados terá operação especial da PrefeituraRenan Otto

Publicado 31/10/2024 10:00

São Gonçalo - Com a proximidade do Dia de Finados, celebrado neste sábado, 2 de novembro, a Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Administração Funerária, segue reforçando os serviços de conservação e manutenção nos cemitérios públicos da cidade para receber a população. A visitação nas unidades do Pacheco, Ipiíba, São Miguel e São Gonçalo será das 8h às 17h.

Os cemitérios estão recebendo pintura em muros e meio-fios, limpeza nos túmulos, no entorno e no interior das unidades. A Vigilância em Saúde Ambiental também está intensificando o trabalho com os motofogs nos cemitérios. A tradicional Santa Missa de Finados será celebrada em dois horários nos cemitérios de São Gonçalo e São Miguel: às 8h30 e 10h.

Como acontece todos os anos, as Secretarias de Ordem Pública, através da Guarda Municipal e da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), e de Transportes irão auxiliar o trânsito nos arredores e no fluxo dos visitantes nas unidades durante o feriado.