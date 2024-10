Defesa Civil do Futuro: projeto realizado pela Prefeitura - Fabio Guimarães

Publicado 31/10/2024 09:00

São Gonçalo - Mais de 100 alunos da Escola Municipal Professora Zulmira Mathias Netto Ribeiro, no Paraíso, participaram de uma manhã diferente da rotina das salas de aula nesta terça-feira (29) e quarta-feira (30).

É que, através do projeto Defesa Civil do Futuro, os alunos puderam se divertir em passeios no espaço Playtoy Park, no Shopping São Gonçalo. Essa é a atividade final do projeto, que passa um mês na escola ensinando sobre o trabalho da Defesa Civil no município.

Durante as aulas do Defesa Civil do Futuro, as crianças aprendem sobre meio ambiente, primeiros socorros, meteorologia e percepção de risco. Ao todo, quatro turmas tiveram as aulas do projeto. O objetivo da ação final, que ocorre com o apoio da Secretaria de Educação, é proporcionar, com toda a segurança necessária, um momento de descontração para os estudantes que concluem as aulas, como uma espécie de confraternização.

O subsecretário de Defesa Civil, Major Felipe Assunção, falou sobre a importância da atividade. "Durante a atividade, as crianças se divertem com o monitoramento dos agentes e dos professores. Entendemos que a atividade é um momento único para eles porque sabemos que muitas crianças nunca estiveram na Playtoy ou em um shopping e é divertido para eles", contou.

Josi Lilian, diretora da unidade de ensino, também falou um pouco sobre a importância da atividade para os alunos. "O passeio tem sido maravilhoso, proveitoso. Tudo o que pode agregar ao conhecimento das nossas crianças é maravilhoso! As crianças aprenderam muito nas aulas do projeto e, agora, curtiram essa visita à Playtoy. Esse final foi com chave de ouro para eles", disse.

Karollayne Silva, de 12 anos, é uma das alunas que participou do passeio. Para ele, foi ótimo estar com os amigos da escola. "Achei muito legal. Já fui no carrinho de bate-bate e no basquete e adorei. Eu estou me divertindo muito", disse.

O projeto Defesa Civil do Futuro vem sendo desenvolvido em diversas escolas durante o ano e busca agregar conhecimento às crianças da rede municipal de ensino.