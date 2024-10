São Gonçalo: leilão com visitação no pátio, para inspeção visual dos veículos, pode ser feita até o dia 11 de novembro - Fábio Guimarães

São Gonçalo: leilão com visitação no pátio, para inspeção visual dos veículos, pode ser feita até o dia 11 de novembroFábio Guimarães

Publicado 30/10/2024 12:00

São Gonçalo - Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar, no dia 12 de novembro, um leilão virtual de veículos apreendidos e removidos no município. O pregão eletrônico acontecerá de forma virtual, a partir de 10h, através do link https://www.eblonline.com.br/

A visitação ao pátio para inspeção visual dos veículos pode ser feita até o dia 11 de novembro, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, e de 9h às 12h, aos sábados, na Rua Doutor Nilo Peçanha, 246, Centro. Não haverá visitação aos domingos e feriados, bem como no dia da realização do leilão.