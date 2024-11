São Gonçalo: aula de zumba chama a atenção para a importância do autocuidado - Divulgação

Publicado 01/11/2024 12:11

São Gonçalo - As alunas de Zumba do Projeto São Gonçalo em Movimento, no núcleo da Lagoinha, se vestiram de rosa para uma aula muito especial, em apoio à campanha do Outubro Rosa, que visa à conscientização e prevenção do câncer de mama. Comandada pela instrutora Daniele Camelo, a aula foi além dos exercícios: trouxe informações, histórias de vida e um chamado para o autocuidado e a prevenção entre as participantes.

Para enriquecer a atividade, Daniele convidou a nutricionista Élida Madeira, que conduziu uma conversa sobre os mitos e verdades de como a alimentação interfere na prevenção e no desenvolvimento do câncer. Élida esclareceu as dúvidas das participantes, destacando que uma alimentação balanceada e rica em nutrientes pode ser uma aliada no fortalecimento do sistema imunológico e na saúde geral do organismo.

A presença da Janaina Ribeiro foi outro ponto alto da aula. Ela compartilhou sua jornada de superação após ter enfrentado o câncer, finalizando o tratamento há dois anos. Seu depoimento emocionou e inspirou as participantes, ressaltando a importância do diagnóstico precoce e do apoio familiar. "A aula foi uma oportunidade para discutir saúde de forma ampla.

"As mulheres, muitas vezes cuidadoras dos outros, precisam lembrar de cuidar de si mesmas. Essa é uma mensagem que a gente tenta passar sempre aqui no projeto: a saúde vai além do exercício físico. É sobre se priorizar, sobre estar atenta ao próprio corpo e sobre buscar informação”, destacou a instrutora, ao explicar o papel de ações como essa no projeto São Gonçalo em Movimento.

A zumba, com sua energia contagiante, uniu informações valiosas e um momento de descontração. “Não é só uma aula de dança, é um projeto onde as mulheres podem se sentir apoiadas, ouvir histórias reais e fortalecer a autoestima”, destacou a presidente da Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faelsg), Lucilene Pereira dos Santos.