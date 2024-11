São Gonçalo: obras estão sendo realizadas em clinicas da cidade - Luiz Carvalho

Publicado 02/11/2024 09:00

São Gonçalo - As clínicas municipais gonçalenses do Mutondo e do Barro Vermelho entraram na listagem de unidades de saúde que estão recebendo as revitalizações da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo. As duas já receberam melhorias e reformas em vários setores para melhor atender os pacientes e dar local mais digno de trabalho para os funcionários.

No Barro Vermelho, a sala de curativos e a de fisioterapia passaram por adequações. A recepção foi completamente modificada e o acesso ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) foi remanejado, funcionando como um setor independente, e ganhou mais um consultório.

A entrada recebeu cobertura metálica e espaço de espera para os pacientes. Também foi montado um novo setor de regulação e jardinagem no espaço externo. O ambulatório de saúde mental Nise da Silveira foi remodelado e reformado.

A Clínica Gonçalense do Mutondo recebeu nova pintura em toda a unidade, incluindo as portas e serviços de manutenção em geral. “Melhoramos as duas unidades. Os banheiros também foram reformados e alguns adaptados para pessoas com deficiência (PCD). As mudanças foram necessárias para o fluxo de pacientes funcionar melhor e para atender normas do Ministério da Saúde”, explicou a secretária de Saúde de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour.

As obras acontecem por etapas para não atrapalhar os atendimentos aos pacientes. Além das adequações, as clínicas receberam manutenção nas redes elétrica e hidráulica, no telhado e melhorias em geral. A Secretaria realiza obras de manutenção e adequação em várias unidades de saúde. O objetivo é oferecer ambientes adequados para os pacientes e funcionários. As obras são uma determinação do prefeito Capitão Nelson para que os pacientes tenham instalações mais humanizadas e consigam ser melhor acolhidos pelos funcionários.