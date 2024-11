São Gonçalo: evento de tradições nordestinas é gratuito neste domingo - Divulgação

Publicado 02/11/2024 08:43

São Gonçalo - No próximo domingo, 3 de novembro, às 16h, o Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, receberá o 1º Baile do Professor Alex Lírio. Este evento, que conta com a entrada e estacionamento gratuito, traz como destaque a participação especial do cantor Claudio Fontella, que tem seu repertório voltado para dança de salão, fazendo shows em todo Rio de Janeiro.

A iniciativa é promovida pelo professor Alex Lírio, funcionário do Projeto Qualidade de Vida e Longevidade da Secretaria de Esporte e Lazer, em colaboração com seus alunos do curso de dança de salão do Centro de Tradições Nordestinas. Com o objetivo de fomentar a cultura da dança e proporcionar um espaço de convivência, o baile promete uma tarde repleta de música. O endereço é Rua José Augusto Pereira dos Santos s/n, Neves - São Gonçalo RJ.