São Gonçalo: evento literário reformula formato - Divulgação

Publicado 01/11/2024 13:00

São Gonçalo - O Flisgo, Festival Literário de São Gonçalo, que acontecerá entre os dias 4 e 20 de novembro, apresenta novo formato com proposta diferenciada: O Teatro Municipal de São Gonçalo, receberá a Abertura Oficial (04/11) e uma noite de Diálogos Gonçalense de Identidades e Territórios (05/11).

A Lona Cultural do Jardim Catarina receberá o Encontro de Histórias, Contos e Criatividades das Identidades e Territórios (08 e 09/11). O Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, receberá o Sons e Movimentos das Identidades e Territórios (10/11) e o Partage Shopping terá a ação de Literatura Inclusiva de Identidades e Territórios (12/11 a 20/11), também receberá a Conferência de Produtores/as Independentes da Cultura - CPI da Cultura (17/11). Já a Praça Luiz Palmier, conhecida como praça da Mariza, receberá a Mostra Literária (15 e 16/11). Confira a programação completa em no Instagram @fisgo.



Em sua VI edição, traz o tema "identidades e territórios", onde busca apresentar um diálogo entre a arte, a literatura e a diversidade cultural no município. Além disso, mostra como a diversidade geográficas, de linguagens artística, de cultura popular, material e imaterial pode potencializar as narrativas e a historicidade da cidade.



Nomes da literatura e da arte brasileira como Eliane Potiguara, Helena Theodoro, Ele Semog, Vilma Piedade, Lia Vieira, Miriam Alves, Rodrigo Santos, Elisabete Nascimento, mãe Márcia Marçal, Pastor Kleber Lucas, já confirmaram presença. Assim como potências da arte e cultura atuantes no município, que são referência, já confirmaram presença: Alberto Sena, Paula Tanga, Tigrão, Henriette Porciúncula, Bia Barros, Gabriel Engel, DJ Scooby, Cidel Trindade, Rothyer, Ella Fernandes, dentre outros.



"O Grupo Acesso Cultural, realizador do Festival Literário de São Gonçalo, tem como missão a descentralização da arte e cultura, ou seja, a garantia de acesso das pessoas de todos os territórios de São Gonçalo, principalmente de áreas de vulnerabilidade social, às manifestações artísticas, assim como a visibilidade dos/as fazedores/as de arte e cultura em seus territórios." declara Alberto Flisgo, o coordenador Executivo do festival.