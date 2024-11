São Gonçalo: Dia de Finados tem homenagens aos familiares falecidos em todos os cemitérios municipais - Julio Diniz

Publicado 02/11/2024 15:05

São Gonçalo - Milhares de pessoas visitaram os quatro cemitérios municipais de São Gonçalo, neste sábado, 2 de novembro, Dia de Finados. Nesta data reservada para homenagens aos que partiram, a visitação nas unidades do Pacheco, Ipiíba, São Miguel e São Gonçalo foi iniciada às 8h e segue até 17h.

Devido ao grande fluxo, durante todo o feriado, as secretarias de Ordem Pública e de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo vão atuar para garantir a segurança do público e a fluidez do trânsito. Equipes do Departamento de Conservação e Obras (DCO), da Secretaria de Conservação, também estão trabalhando no entorno das unidades para garantir a limpeza nas vias.

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, visitou as quatro unidades para conferir o andamento do serviço nos locais. No entorno dos cemitérios, guardas municipais e agentes de trânsito auxiliavam o fluxo de automóveis nas regiões.

Pela manhã, foram celebradas duas missas nos cemitérios São Miguel e São Gonçalo, às 8h30 e 10h. A professora Ivone Couto, de 56 anos, participou da celebração, na unidade de São Miguel, como costuma fazer desde que perdeu sua mãe Maria, há 9 anos.

“Faço questão de prestar essa homenagem e rezar por ela neste Dia de Finados. A saudade ainda dói, mas com o passar dos anos vamos aprendendo a lidar. É reconfortante ouvir as palavras do padre nesse dia marcado pela saudade”, disse a idosa.

Ao longo da semana, a Coordenadoria de Administração Funerária da Prefeitura de São Gonçalo reforçou os serviços de conservação nos cemitérios, com pinturas em muros e meio-fios, limpeza nos túmulos, no entorno e no interior das unidades, como forma de garantir um momento de conforto para todos que vão prestar homenagens aos seus entes que partiram.