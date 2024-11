São Gonçalo: curso representa uma oportunidade única para quem deseja se especializar na área - Renan Otto

Publicado 02/11/2024 10:00

São Gonçalo - Na manhã desta quinta-feira (31), o Teatro Municipal de São Gonçalo foi palco da aula inaugural do Curso de Agentes de Reflorestamento, que contou com a participação de 200 alunos, que serão divididos em quatro turmas de 50 pessoas, nas aulas que começam oficialmente no dia 13 de novembro.



“Nosso objetivo é reconhecer os lugares no nosso município que necessitam do reflorestamento e capacitar as pessoas para que, juntos, avancemos, reconhecendo a importância ambiental”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso Pereira Rosa.

O curso visa capacitar os participantes para atuarem na restauração ecológica e ambiental, abordando temas que vão desde segurança no trabalho até os últimos passos de povoamento florestal. “O foco desse curso não é esgotar o tema, mas sim fomentar a discussão no município e trazer cidadãos para o debate e participação na causa”, explicou Pedro Barbosa, engenheiro ambiental e coordenador do curso.

Com uma carga horária total de 384 horas, a formação será dividida em aulas presenciais teóricas (130 horas), práticas (60 horas), online (44 horas) e cursos livres online (54 horas).

Beatriz Rouças, aluna e estudante de engenharia de software, expressou seu entusiasmo: “Meu objetivo com esse curso é me aprofundar no assunto. Como não temos muitas oportunidades como essa, resolvi agarrá-la.”

O curso representa uma oportunidade única para quem deseja se especializar na área e contribuir para a causa ambiental em São Gonçalo, promovendo um futuro mais sustentável.