São Gonçalo: atletas de jiu jitsu crescendo com incentivo da prefeituraRenan Otto

Publicado 04/11/2024 11:00

São Gonçalo - Nos dias 26 e 27 de outubro, Lisboa recebeu o European Kids Jiu-Jitsu IBJJF Championship, onde atletas de São Gonçalo se destacaram ao conquistar diversas medalhas. Esses jovens talentos foram beneficiados pelo “Auxílio ao Atleta Gonçalense”, um programa da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo, que visa apoiar esportistas em suas competições.

Entre os medalhistas, Arthur Torres compartilhou sua emoção ao se tornar campeão europeu: “Foi muito emocionante para mim, pois fui bicampeão brasileiro e depois campeão europeu. É muito importante representar São Gonçalo, minha história e minha família.”

Os atletas que receberam medalhas no campeonato foram:



- Thiago Miguel Ferreira Matos, 11 anos - Medalha de Ouro



- Rabi Belo Ferreira, 10 anos - Medalha de Ouro



- Anna Beatriz Souza Lopes, 14 anos - Medalha de Ouro



- Arthur Torres Moraes, 11 anos - Medalha de Ouro



- Geovanna Silva de Oliveira Aguiar, 13 anos - Medalha de Ouro



- João Pedro Sant’Anna de Souza Figueiredo, 15 anos - Medalha de Prata



- Michael Martins Kmiec, 43 anos - Medalha de Prata

Geovanna, que conquistou uma medalha de ouro, destacou a importância do auxílio: “Foi uma sensação inexplicável, pois foi minha primeira vez fora do país. Esse auxílio foi um grande ajuda para o avanço na minha carreira profissional no jiu-jitsu.”