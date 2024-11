São Gonçalo: exposição sobre a Segunda Guerra Mundial em cartaz no Teatro Municipal - Divulgação

Publicado 04/11/2024 13:00

São Gonçalo - O Teatro Municipal de São Gonçalo está de portas abertas para quem quiser conhecer mais sobre a Segunda Guerra Mundial e a participação de gonçalenses no conflito que mudou a história da humanidade. A exposição fotográfica “São Gonçalo vai à Segunda Guerra Mundial – Os 80 anos do embarque da Força Expedicionária Brasileira” está aberta à visitação das 9 às 17h, de segunda a sexta-feira.

Na última semana a exposição , que tem curadoria e pesquisa dos historiadores Danilo Dinucci e Daniel Dinucci, foi oficialmente aberta ao público. O evento contou com a participação de familiares de ex-combatentes, amigos e especialistas no tema. A noite também foi dedicada a homenagens ao 2º tenente do Exército Walfrid de Moraes, de 103 anos, que lutou na Itália junto à Força Expedicionária Brasileira há 80 anos.

“Eu achei a exposição excelente, uma maravilha! É uma coisa que deixa a gente emocionado. Nesses eventos assim, eu fico muito emocionado. Às vezes, eu fico pensando que não mereço tanto! Agradeço em primeiro lugar a cada um que tem as suas famílias aqui, que são nosso sangue. Quero agradecer também por esse evento, promovido pela Prefeitura de São Gonçalo”, disse o ex-combatente gonçalense.

A importância do resgate cultural, histórico e do protagonismo de gonçalenses, foi destacado na abertura da exposição.

“Hoje é um dia muito especial para a gente, e falo para a gente, porque além de secretária, também sou historiadora. Então, ver isso acontecendo e se materializando, para mim, é motivo de muita alegria. Hoje a gente está celebrando a história do mundo, mas a história de São Gonçalo é algo que falamos em todos os momentos, em tudo o que a gente faz na Secretaria de Cultura. A gente valoriza a cultura de São Gonçalo e é isso que iremos fazer sempre”, disse a secretária de Turismo e Cultura, Júlia Sobreira.

A exposição é um trabalho que teve início há uma década e reúne fatos importantes de uma história que ainda é desconhecida de grande parte da população gonçalense.

“Há dez anos estamos mergulhando nessa pesquisa, não chegamos no fundo ainda, porque nunca termina. Acredito que vamos levar a vida inteira tratando deste tema. Esse evento de hoje é feito em primeiro lugar para o Sr. Walfrid, que representa, aqui na cidade, aproximadamente 50 ex-combatentes que estão vivos e tivemos o prazer de conhecer”, disse Daniel Dinucci, historiador e um dos organizadores da exposição.

“É importante estarmos fazendo isso aqui na nossa cidade, porque quando a gente começou, sempre sentiu falta disso, de exposições e qualquer coisa que falasse sobre a Guerra aqui no município. Então pra gente é uma grande realização que tudo isso esteja acontecendo”, completou Danilo Dinucci.



Serviço:



Evento: São Gonçalo vai à Segunda Guerra Mundial – Os 80 anos do embarque da Força Expedicionária Brasileira

Horário de visitação: 9h às 17h

Local: Teatro Municipal George Savalla Gomes

Endereço: Rua Dr.Feliciano Sodré, 100, Centro, São Gonçalo

Curadoria e pesquisa: Danilo Dinucci e Daniel Dinucci