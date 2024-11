São Gonçalo: obras em praças da cidade - Júlio Diniz

São Gonçalo: obras em praças da cidadeJúlio Diniz

Publicado 04/11/2024 12:00

São Gonçalo - As obras do projeto Praça Renovada, realizado pela Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, estão avançando na Praça Prefeito Gilberto Afonso Pires, no bairro Jardim Alcântara. Nesta semana foi instalado o piso intertravado do espaço onde ficará a academia para os idosos, mesas e bancos de concreto. Estão sendo feitos também reparos na quadra, que receberá uma nova tela de proteção e terá o piso concretado.

O projeto inclui ainda a instalação de novos brinquedos para um novo parquinho, além de canteiros e novos refletores de iluminação. A nova praça visa dar mais qualidade de vida para a população do bairro através de um espaço de lazer revitalizado. As intervenções no local tiveram início neste último mês de outubro.

Para os moradores, a nova praça é motivo de alegria. É o que afirma o motorista Ronaldo Rodrigues, de 62 anos, que mora no bairro há 30 anos.

"Essa praça realmente está sendo bem mais cuidada agora. A praça anterior estava precisando desse reparo, ela estava muito feia. A Prefeitura até limpava o local, sempre limpou, mas a população também não ajudava, sujava tudo, jogava lixo. Ou seja, a revitalização vai ajudar o bairro a melhorar, mas a população também precisa cuidar", afirmou.

Uma outra área de lazer revitalizada pelo projeto Praça Renovada está recebendo os ajustes finais e está quase pronta para ser entregue para a população do bairro Almerinda. O local fica na Rua Castro Barbosa, ao lado da Umei Padre Antônio Revers. Anteriormente, existia um campo de futebol na área. Após a revitalização, além de um novo campo, foi construída uma área de convivência e um parquinho infantil, com a instalação também de postes de iluminação.

O projeto Praça Renovada, que tem como objetivo entregar à população áreas de lazer completamente revitalizadas, já foi concluído em 15 espaços, sendo eles: Praça Jardim Catarina II (ou Praça da Rua I), no Jardim Catarina; Praça Jornalista Valfrido Rocha, no Jardim Catarina; Praça do Barenco, no Boaçu; Praça do Coroado; Praça da Lagoa Seca, no Laranjal; Praça do Vila Três; Praça do Gradim; Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga; Praça do Rocha; Praça Lucacio Teófilo de Campos, no Jóquei; Praça do Largo de Itaúna; Praça Vereador Josias dos Santos Muniz, na Lagoinha; Praça Governador Leonel Brizola, no Colubandê; Praça Expedicionário Antônio Vieira, mais conhecida como Praça do Mineirinho, localizada no bairro de Santa Catarina; e a Arena Zaga Silva, localizada no Porto Velho.