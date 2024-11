Homens Pink: espetáculo em cartaz em Niterói e São Gonçalo, com duas únicas apresentações - Cristiano Prim

“É muito importante para a La Vaca essa oportunidade que o Sesc proporciona. Vamos levar nosso trabalho para três cidades diferentes da região metropolitana do estado do Rio, além do nobre bairro da Zona Norte da capital. Novembro é o mês da Parada do Orgulho LGBTQIA+, o que dinamiza a atenção para questões da nossa comunidade", analisa Renato Turnes.



Homens Pink se origina no documentário homônimo, contemplado pelo projeto Rumos Itaú Cultural (2017/2018). É quando Renato Turnes começa a entrevistar 9 homens gays acima de 60 anos, nomes da vida cultural de São Paulo e Florianópolis – Carlos Eduardo Valente, Celso Curi, José Ronaldo, Julio Rosa, Eduardo Fraga, Luis Baron, Tony Alano, Paulinho Gouvêa e Wladimir Soares. O documentário estará disponível no Youtube (cialavaca) do dia 5 ao dia 20 de novembro, com versões acessíveis em LIBRAS e Audiodescrição. Conquistou Prêmio Especial do Júri no DIGO - Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero – 2020 e o Prêmio de Melhor Média Metragem no Arquivo em Cartaz - Festival Internacional de Filmes de Arquivo 2020.



Teatro, reações e aplausos em cena aberta



Ao longo de quase 100 apresentações, Homens Pink gera as mais diversas reações na plateia. Como conta a atriz e produtora Milena Moraes, parceira de Turnes na Cia La Vaca, sediada em Florianópolis, SC. “Um casal com filho trans adolescente ficou bastante comovido com a peça. Ano passado, em Copacabana, um espectador se disse surpreso de artistas de Santa Catarina, estado considerado conservador, serem capazes de criar um espetáculo da comunidade gay. Os aplausos em cena aberta variam entre momentos cômicos e outros mais dramáticos. As pessoas saem emocionadas e muitas ficam curtindo a trilha sonora dançante de Hedra Rockenbach, inspirada na música eletrônica dos anos 80 e 90”, conta Milena.



Foi na adolescência que Renato Turnes começou a reparar. “Tinha uma geração mais velha que já era conectada com o universo LGBTQIA+. Eles sabiam as melhores músicas, tinham mais conhecimento da moda, eram um modelo para nós, mais jovens. Já adulto, passei a refletir sobre o processo de envelhecimento e invisibilidade dos gays idosos. No documentário, as narrativas ora se distanciam, ora se tocam”, ressalta o ator, de 50 anos.



Ao optar pelo gênero teatro documentário, Homens Pink parte das entrevistas como matéria-prima na base do roteiro que orienta a performance, conduzida por um sujeito que é todos, inclusive o próprio Renato Turnes. Um microfone, imagens num telão ao fundo, mudanças de luz e trilha de forte presença, além das trocas de figurino em cena, convergem para uma ação vertiginosa, divertida e emocionante durante quase 60 minutos corridos.



Renato Turnes é ator, diretor de teatro e cinema, roteirista e documentarista. Como ator se destacou com a criação da “Trilogia Lugosi”, série de solos de terror a partir de textos de Poe, Lovecraft e Bonassi. Diretor artístico da La Vaca Cia de Artes Cênicas, junto a qual dirigiu “Mi Muñequita”, “Kassandra”, e “Uz”, além de atuar em “Le Frigô” e “Ilusões”.



Pesquisador do teatro popular, dirigiu documentários sobre circo-teatro, entre eles “É Bucha! 40 anos do Teatro Biriba” e publicou o livro “O Baú do Biriba: dramas”, sobre dramaturgia circense. Com especial interesse na ancestralidade LGBTQIA+, dirigiu espetáculos e filmes como “Não Representadas”, “Homens Pink”, “Finas & Caricatas”; roteirizou curtas como “Selma Depois da Chuva”.



Entre diversos prêmios recebeu a Medalha do Mérito Cultural Francisco Dias Velho, o Prêmio Waldir Brazil e o Troféu Isnard Azevedo em reconhecimento à sua trajetória como artista de teatro. Seu filme documentário “Homens Pink”, lançado em 2020, recebeu o Prêmio Especial do Júri no DIGO - Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero – 2020 e o Prêmio de Melhor Média Metragem no Arquivo em Cartaz - Festival Internacional de Filmes de Arquivo 2020.



Homens Pink é um espetáculo criado a partir dos depoimentos de 9 homens gays da comunidade LGBTQIA+ a partir de 60 anos. Narrativas sobre infância, festas, epidemia e resistência conectam-se a acervos pessoais do ator Renato Turnes e compõem um espetáculo que celebra a experiência dos pioneiros e o orgulho das ancestralidades dissidentes.



Ficha técnica:



Direção artística, texto e performance: Renato Turnes. Assistência de criação: Karin Serafin. Iluminação e projeções: Hedra Rockenbach. Edição de vídeos: Marco Martins. Imagens VHS: Carlos Eduardo Valente e Dominique Fretin. Figurinos e máscara: Karin Serafin. Trilha sonora original: Hedra Rockenbach. Arte gráfica: Daniel Olivetto. Fotos: Cristiano Prim e Gustavo Muniz Assessoria de Imprensa RJ: Mônica Riani Produção: Milena Moraes. Realização: La Vaca Companhia de Artes Cênicas. Artistas provocadores: Anderson do Carmo, Vicente Concilio, Fabio Hostert e Max Reinert. A partir das memórias de: Carlos Eduardo Valente, Celso Curi, José Ronaldo, Julio Rosa, Eduardo Fraga, Luis Baron, Tony Alano, Paulinho Gouvêa, Wladimir Soares. Acervos pessoais gentilmente cedidos pelos entrevistados. Apoio: Rumos Itaú Cultural e Sesc.



SERVIÇO:



Evento: Peça Homens Pink – Cia La Vaca

Roteiro, atuação e direção: Renato Turnes | Circulação Sesc | Edital Sesc Pulsar

Classificação: 14 anos | Ingressos: R$ 10 (inteira), e R$ 5.

Duração: 50 minutos

Datas, Locais e Horários: Dia 08/11 Sesc Niterói - 19h | R. Padre Anchieta, 56 – São Domingos, Niterói – Dia 19/11 - Sesc São Gonçalo - 19h | Av. Pres. Kennedy, 755 – Estrela do Norte