São Gonçalo: 1ª Mostra de Educação Ambiental, com trabalhos feitos por alunos da rede municipalDivulgação

Publicado 05/11/2024 13:56

São Gonçalo - O Teatro Municipal de São Gonçalo recebe, no dia 6 de novembro, a partir das 8h, a 1ª Mostra de Educação Ambiental de São Gonçalo, uma realização das Secretarias de Meio Ambiente e de Educação da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Projeto Águas da Guanabara, da Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro (Feperj).

O evento vai apresentar trabalhos de estudantes da rede municipal de ensino de São Gonçalo e tem objetivo de promover a conscientização sobre sustentabilidade e responsabilidade ambiental .

A mostra é a culminância de um trabalho de educação ambiental em escolas do município, que destacou a importância da preservação do meio ambiente. Os alunos produziram utensílios diversos com materiais reciclados, a partir de resíduos sólidos coletados em áreas de praias, mangues e rios de São Gonçalo, onde a Águas da Guanabara atua junto aos pescadores do município, com a máxima de reaproveitar, reduzir e reciclar.

A mostra também será um grande aulão para cerca de 240 alunos da rede municipal. São alunos de uma turma de pré 2 da Educação Infantil, quatro turmas do 4º ano do Ensino Fundamental e uma turma do quinto ano do Ensino Fundamental, que irão ter um dia de aprendizado junto às secretarias de Meio Ambiente , Educação, Conservação, Agricultura e Pesca e Saúde e Defesa Civil, que de forma integrada irão apresentar aos alunos como atuam na preservação do meio ambiente na cidade.

Também haverá uma apresentação teatral realizada pela Fundação de Estudos do Mar (Femar), com a peça “A Batalha da Natureza”, promovendo a conscientização ambiental sobre a poluição e a importância de preservar nossos oceanos.



Projeto



Durante todo o ano, o Projeto Águas da Guanabara atua nas salas de aula da rede municipal, levando conscientização e educação ambiental para as crianças da cidade, junto a pescadores que atuam na limpeza de praias, rios e mangues de São Gonçalo, coletando resíduos sólidos que poluem a cidade. Juntos, o projeto e os pescadores passam lições de valos aos pequenos, que adquirem consciência sobre a importância da preservação da natureza.

Participarão alunos da Escola Municipal Barão de São Gonçalo, Escola Municipal Professora Maria da Glória Borges Leite, Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, Escola Municipal Itaitindiba, Colégio Municipal Ernani Farias e Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra.