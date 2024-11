São Gonçalo: arte e cultura para o cidadão - Divulgação

Publicado 05/11/2024 14:05

São Gonçalo - O projeto “Encenações - Construindo Perspectiva do Processo Cênico" chega a São Gonçalo como uma iniciativa do Governo Federal, Ministério da Cultura, Prefeitura Municipal de São Gonçalo e Secretaria de Turismo e Cultura, beneficiado pela Lei Paulo Gustavo, com o objetivo de impulsionar o teatro local.

Artistas locais terão a oportunidade de apresentar seus processos em construção e, através da troca proposta por apreciadores técnicos e plateia, poderão aprimorar e enriquecer a obra apresentada e analisada.

As apresentações ocorrerão no Centro Cultural Joaquim Lavoura, nos dias 6, 13, 22 e 27 de novembro, sempre às 19h e a entrada é gratuita.

Confira a programação:



6/11: O Auto de Santa Isabel

13/11: Stand up Comedy

22/11: Debaixo do Tapete

27/11: A Rotina