São Gonçalo: feirinha do Lavourão no final de semanaDivulgação

Publicado 07/11/2024 15:45

São Gonçalo - A Feira da Cultura no Lavourão é um evento que promete entreter o público com o melhor do artesanato, cultura e gastronomia local. Realizada quinzenalmente, sempre às sextas-feiras, das 9h às 17h, a feira é o ponto de encontro para quem deseja apoiar os artesãos e chefs da região.

Entre os destaques da edição desta sexta-feira (8), estão barracas de artesanato, com peças únicas e criativas feitas por talentosos artesãos locais, além de uma variada oferta gastronômica, com pratos tradicionais elaborados por chefs da nossa região.

Em caso de condições climáticas adversas, existe a possibilidade de adiamento do evento para garantir a segurança e o conforto de todos os participantes.



Serviço:



Data: 08 e 22 de novembro

Horário: 9h às 17h

Local: Centro Cultural Joaquim Lavoura

Entrada: Gratuita