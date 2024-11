São Gonçalo: cidade tem praças revitalizadas. No bairro Almerinda, inauguração é sábado - Renan Otto

Publicado 07/11/2024 14:47

São Gonçalo - Os moradores do bairro Almerinda já podem comemorar. Isso porque, a partir das 9h deste sábado (9), será inaugurada a nova praça do bairro, uma área de lazer totalmente revitalizada que conta com um novo campo de futebol, parquinho infantil e área de convivência que promete agradar toda família. O local foi revitalizado pelo projeto Praça Renovada, da Prefeitura de São Gonçalo.

A área de lazer fica na Rua Castro Barbosa, ao lado da Umei Padre Antônio Revers, que também foi inaugurada neste ano. Essa é a 16ª área de lazer entregue revitalizada pela atual gestão.

Durante o evento da inauguração, as famílias poderão usufruir dos brinquedos e equipamentos instalados no local e também se divertir com as atividades propostas pela Cavarana de Arte e Lazer, desenvolvida pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg), que oferecerá recreação, pipoca, cachorro-quente e mais. Além disso, o evento contará também com a presença da banda da Orquestra Municipal.

Vale lembrar que existia um campo de futebol antes do início das obras do Projeto Praça Renovada. Com a revitalização, que busca dar mais qualidade de vida e uma área digna de lazer para a população, um novo campo surgiu. Também foram instalados postes de iluminação, canteiros, arquibancada, lixeira, além de bancos, cadeiras e mesas de concreto. E não para por aí, a Praça do Jardim Alcântara está recebendo intervenções e, logo, a população daquele bairro também poderá desfrutar de uma nova área de lazer.

O projeto Praça Renovada, que tem como objetivo entregar à população áreas de lazer completamente revitalizadas, já foi concluído em 15 espaços, sendo eles: Praça Jardim Catarina II (ou Praça da Rua I), no Jardim Catarina; Praça Jornalista Valfrido Rocha, no Jardim Catarina; Praça do Barenco, no Boaçu; Praça do Coroado; Praça da Lagoa Seca, no Laranjal; Praça do Vila Três; Praça do Gradim; Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga; Praça do Rocha; Praça Lucacio Teófilo de Campos, no Jóquei; Praça do Largo de Itaúna; Praça Vereador Josias dos Santos Muniz, na Lagoinha; Praça Governador Leonel Brizola, no Colubandê; Praça Expedicionário Antônio Vieira, mais conhecida como Praça do Mineirinho, localizada no bairro de Santa Catarina; e a Arena Zaga Silva, localizada no Porto Velho.