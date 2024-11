Nosso Sonho: filme que mostra a trajetória de Claudinho e Buchecha será exibido grátis - Reprodução

Nosso Sonho: filme que mostra a trajetória de Claudinho e Buchecha será exibido grátis Reprodução

Publicado 07/11/2024 14:59

São Gonçalo - A cidade recebe, no próximo final de semana, o Cinema Presente na Praça, com o objetivo de democratizar o acesso ao cinema brasileiro e estimular a formação de público. O projeto traz exibições itinerantes e gratuitas de filmes nacionais a céu aberto para diversos municípios do Estado do Rio de Janeiro e estará nos bairros da Trindade e Colubandê.

Com incentivo da Secretaria Estadual de Cultura, através da Lei Paulo Gustavo, o projeto já é um sucesso em edições anteriores e, nesta nova fase, traz ainda mais inovação. As sessões são projetadas em painéis de LED, tecnologia que reduz em até 75% o consumo de energia, alinhando cultura, sustentabilidade e educação.

Além das exibições, o Cinema Presente na Praça promove atividades socioeducativas e estimula o consumo consciente de energia, por meio de vídeo institucional e atividades complementares, proporcionando uma experiência rica e transformadora para o público. O projeto é inclusivo, com acessibilidade para pessoas com deficiência, e aberto a escolas da rede pública, associação de moradores e toda a comunidade local. Para tornar a experiência ainda mais prazerosa, pipoca e refrigerante serão distribuídos para todos os presentes.



Serviço:



Data: 8 e 9 de novembro



Praça Leonor Correia, Trindade:

Oficina Audiovisual, às 13h

1ª sessão de filme (Tudo por um Pop Star), às 16h30

2ª sessão de filme (Nosso Sonho), às 18h30



Data: 10 de novembro



Praça Gov. Leonel Brizola, Colubandê:

Oficina Audiovisual, às 13h

1ª sessão de filme (Tudo por um Pop Star), às 16h30

2ª sessão de filme (Nosso Sonho), às 18h30