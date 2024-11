São Gonçalo: feira literária acontece este mês de novembro - Reprodução

Publicado 08/11/2024 08:00

São Gonçalo - A 6ª edição da Festa Literária de São Gonçalo (Flisgo), com o tema “Identidades e Territórios”, acontece neste mês de novembro, com incentivo da Lei Paulo Gustavo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e governo federal, após ter sido contemplada no Edital 6 - “Todas as Artes Gonçalenses”. Reconhecida como a primeira festa literária da cidade, a Flisgo se consolidou como um evento essencial no cenário cultural de São Gonçalo.

Nesta edição, a Flisgo explora as relações entre cultura, pertencimento e o território local, buscando valorizar a identidade dos gonçalenses. O evento se estende além da literatura, envolvendo manifestações artísticas como teatro, música e artes visuais, promovendo integração e inclusão entre diferentes públicos.

A programação inclui a participação de autores, exposições e oficinas, visando alcançar um público mais amplo e contribuir para a visibilidade de São Gonçalo como um polo cultural no Estado do Rio de Janeiro. A entrada é gratuita.



Programação Flisgo:





- 08/11 Encontros de histórias, contos e criatividade, na Lona Cultural Lídia Maria da Silva, no Jardim Catarina, às 9h



- 09/11 Encontros de histórias, contos e criatividade, na Lona Cultural Lídia Maria da Silva, às 9h



- 10/11 Sons e movimentos, no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, às 10h



- 15, 13 e 17/11 Mostra Literária Partage Shopping, às 10h