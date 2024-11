Papai e Mamãe Noel: evento sábado no Pátio Alcântara - Divulgação

Publicado 08/11/2024 08:10

São Gonçalo - No próximo dia 9 de novembro, sábado, o Pátio Alcântara dará início à sua temporada natalina com a chegada do Papai Noel, em um evento repleto de atrações para toda a família. A partir das 15h, o Bom Velhinho será a atração de um desfile em um carro conversível pelas ruas de Alcântara, e será acompanhado por personagens circenses e uma bandinha que entoará canções natalinas, enchendo o bairro de alegria e espírito de Natal. Às 15h30, Papai Noel chegará ao início do calçadão, onde será recebido pelo público antes de dar início a um cortejo que percorrerá todos os corredores do shopping até a Varanda.



Para tornar o dia ainda mais especial, às 16h30, na Varanda do shopping, será apresentada uma peça de teatro inspirada no clássico “Quebra-Nozes”. Logo depois, às 17h30, será inaugurada a aguardada decoração de Natal, com o tema “Natal dos Ursos”. A decoração contará com enfeites espalhados por todo o shopping, incluindo uma grande árvore na Praça de Alimentação, cercada pelo Papai Noel e um encantador carrossel, disponível gratuitamente para o público.



Além das atrações, os visitantes terão a oportunidade de tirar fotos gratuitamente com o Papai Noel e a Mamãe Noel – que, com mais de 60 anos e moradora de São Gonçalo, Neuza Maria representa a inclusão e diversidade. O Papai Noel, conhecido como Candinho e, também, nascido em São Gonçalo, estará presente junto com a Mamãe Noel para receber as famílias. O horário de funcionamento do brinquedo e para as fotos será de segunda a sábado, das 11h às 19h. Todos estão convidados a participarem desta festa.



SERVIÇO

Evento: Natal dos Ursos no Pátio Alcântara

Endereço: Praça, R. Carlos Gianelli, s/n

Dia da abertura: 09 de novembro



Horário: a partir das 15h

Valor: Grátis