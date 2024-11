São Gonçalo: HCCOR é pioneiro no município em cirurgias de alta complexidade - Julio Diniz

São Gonçalo: HCCOR é pioneiro no município em cirurgias de alta complexidade

Publicado 08/11/2024 14:00

São Gonçalo - A rede municipal de saúde de São Gonçalo tem conquistado importantes avanços. O Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha, recentemente consolidou mais uma significativa conquista com a implementação e início do serviço de quimioterapia para pacientes oncológicos. Com isso, a unidade passou a ser um ponto de referência na cidade para esses tratamentos, proporcionando maior conforto e conveniência aos pacientes, que já se encontram em estado de saúde vulnerável.

Tradicionalmente reconhecido pela realização de cirurgias eletivas de alta complexidade na área cardíaca, o HCCOR também realiza intervenções oncológicas complexas, abrangendo especialidades como endocrinologia, ginecologia, mastologia, urologia, proctologia, pneumologia e cirurgias gastrointestinais. A partir de agora, esses pacientes contam também com o serviço de quimioterapia diretamente na unidade hospitalar, um procedimento que visa destruir ou inibir o crescimento das células cancerosas.

O serviço de quimioterapia foi implantado para atender uma média de 100 procedimentos oncológicos mensais, representando um notável benefício para os pacientes, que já não necessitam mais se deslocar para municípios como Rio Bonito ou Rio de Janeiro para receber atendimento especializado. As novas instalações contam com uma sala de recepção acolhedora e cinco cadeiras, com capacidade para atender até 10 pacientes por dia, considerando que cada sessão de quimioterapia demanda, em média, de três a quatro horas.

A dona de casa Fabiana Santos Ferreira, de 44 anos, descobriu o câncer de mama há sete meses e realizou a primeira consulta no HCCOR. Inicialmente, começou a fazer o tratamento na Onco São Gonçalo, no Zé Garoto, já que o HCCOR ainda não havia iniciado o tratamento. Mas está muito mais satisfeita agora que está realizando a quimioterapia pertinho de casa. “Moro no Sacramento e poder fazer a quimioterapia no HCCOR é muito melhor. Estou do lado de casa, facilitou muito a minha vida e aqui é mais calmo”, opinou Fabiana.

O oncologista da unidade, Dr. Edmar Lopes, destaca o impacto positivo da ampliação dos serviços cirúrgicos e de quimioterapia, salientando a relevância da oferta desses cuidados na própria cidade de São Gonçalo, o que proporciona mais proximidade e dignidade ao atendimento de saúde. “O avanço na oferta de cirurgias oncológicas no HCCOR é um marco para a cidade. O hospital está em contínua expansão e a implantação do serviço de quimioterapia consolida ainda mais nossa capacidade de atender a crescente demanda oncológica no Estado do Rio de Janeiro”, ressaltou o médico.

A Secretária de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Dra. Bianca Serour, celebra os avanços em humanização dos serviços. “Não apenas a população de São Gonçalo, mas pacientes de todo o Estado do Rio de Janeiro têm se beneficiado. O mais relevante é o comprometimento com a humanização do atendimento, um valor que estamos implementando em todas as unidades de saúde. Servir é nossa missão e devemos fazer isso com excelência, proporcionando mais dignidade aos pacientes. Oferecer a quimioterapia na unidade também é humanização – um preceito tão cobrado pelo prefeito Capitão Nelson e que temos a honra de poder cumprir”, refletiu a secretária.

O HCCOR atende pacientes de todo o Estado através do Sistema Estadual de Regulação (SER). Além das cirurgias oncológicas e cardíacas, a unidade oferece consultas ambulatoriais pré-operatórias em especialidades como cardiologia, oncologia, neurologia, cirurgia geral e dermatologia, reafirmando seu compromisso com o atendimento integral e humanizado.

O hospital de alta complexidade começou a funcionar no dia 1º de dezembro de 2022 no governo do prefeito Capitão Nelson e conta com quatro centros cirúrgicos e 49 leitos. É uma unidade com equipe médica altamente qualificada para realizar todos os procedimentos. Importante destacar que o HCCOR atende exclusivamente por agendamento através do sistema SER, não funcionando como unidade de pronto atendimento emergencial. As cirurgias são eletivas, agendadas por meio do SER, que contata os pacientes via telefone. Dessa forma, é essencial que os pacientes mantenham seu contato atualizado nas unidades de saúde municipais, assegurando que possam ser devidamente informados sobre os agendamentos.